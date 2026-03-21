David Moyes se muestra encantado con la «intensidad» del Everton frente al Chelsea, y el entrenador de los Toffees afirma que la victoria fue totalmente merecida

Moyes se mostró encantado con la actuación de su equipo, que arrolló al Chelsea en el Hill Dickinson. Los Toffees ocupan ahora el octavo puesto en la clasificación de la Premier League y miran hacia arriba; actualmente se encuentran a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y a solo tres del Liverpool, quinto.

Moyes declaró a los periodistas: «Creo que ha sido nuestra mejor actuación desde el primer minuto, realmente desde el principio. Creo que hemos hecho un trabajo realmente bueno. El Chelsea venía aquí, probablemente un poco afectado por sus últimos resultados, pero hemos sido capaces de neutralizarlo en diferentes momentos. Además, tienen muchísima calidad en su equipo, así que siempre iba a ser un partido difícil de afrontar [dado] el nivel de los jugadores que tienen».

Cuando se le preguntó por el aspecto más impresionante de la actuación, Moyes respondió: «Creo que la intensidad desde el principio, realmente, la forma en que abordamos el partido; creo que jugamos muy bien en algunos momentos. Creo que hicimos un fútbol realmente bueno. En general también, simplemente por la forma en que se comportaron los jugadores; creo que se dieron cuenta de la importancia del partido y de la importancia de que intentáramos ganar un par de partidos importantes en las jornadas que quedan antes del final de la temporada. Esta noche era un partido importante».