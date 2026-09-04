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David Moyes se marcha frustrado tras el cierre del mercado. El técnico del Everton admite su decepción después de que se venga abajo el fichaje de Folarin Balogun y de que Iliman Ndiaye se una al Manchester City
El drama médico de Balogun termina en colapso
La búsqueda del Everton de un nuevo delantero estrella terminó en una frustración total, ya que el fichaje de Balogun, del Mónaco, se vino abajo a pesar de que el jugador llegó a pasar reconocimiento médico en Finch Farm. El internacional estadounidense, de 25 años, se había convertido en un objetivo prioritario para Moyes tras la salida de Beto a la Fiorentina, pero la operación se descontroló después de que surgieran preocupaciones durante la revisión física.
Las informaciones apuntaban a que el traspaso al Everton se frustró después de que el club de Merseyside intentara reestructurar las condiciones económicas tras los resultados del reconocimiento médico, lo que llevó al delantero a descartar por completo el cambio.
"Estoy decepcionado de que no hiciéramos más operaciones y de que las cosas no salieran como queríamos al final", explicó Moyes al atender a los medios. "A veces, en el fútbol, tienes que convivir con las decepciones y seguir adelante, y eso haremos. No fue culpa de nadie y, en última instancia, pasa en el fútbol porque el jugador tuvo un problema en el reconocimiento médico y simplemente fue eso. No hay ninguna otra historia detrás. Eso es exactamente lo que ocurrió".
- Getty
Ndiaye se marcha en un sonado traspaso al Manchester City
El golpe de quedarse sin un nuevo delantero se vio agravado por la salida de alto perfil de Iliman Ndiaye. El internacional senegalés, que era uno de los favoritos de la afición en Goodison, cerró un traspaso de 65 millones de libras con el Everton para unirse al Manchester City, después de que el conjunto del Etihad lograra adelantarse al interés del Tottenham Hotspur.
Moyes admitió que la venta era una necesidad financiera, aunque privó a la plantilla de un jugador que había aportado 15 goles y cuatro asistencias durante su etapa en Merseyside.
«Buscábamos ingresar algo de dinero», añadió Moyes durante su sincera valoración de la actividad del club. «Perdimos a Ndiaye, que es alguien a quien desde luego no queríamos perder, pero a veces es difícil cuando aparece un equipo como el Manchester City. Algunas cosas salieron en nuestra contra y otras podríamos haberlas hecho mejor. En última instancia no queríamos perder a muchos de los diferentes jugadores, pero por razones que tenían que darse, ocurrió».
Objetivos fallados y problemas defensivos
La frustración de Moyes fue más allá del último tercio, ya que el club tampoco logró reforzar sus opciones defensivas. Un movimiento por el defensa del Fulham Kenny Tete se topó con un muro cuando el club londinense no pudo asegurarse un sustituto adecuado, lo que obligó al Everton a buscar en otro sitio.
El técnico había identificado la necesidad de incorporar refuerzos en toda la línea defensiva para aportar competencia y profundidad, pero lo avanzado del mercado hizo que varias consultas fueran rechazadas. Al reflexionar sobre las oportunidades perdidas, Moyes sugirió que, aunque el club trabajó duro para facilitar acuerdos, la naturaleza del último día de mercado a menudo provoca obstáculos imprevistos.
- AFP
Mirando al futuro pese a los problemas del mercado de fichajes
Con la temporada de la Premier League ya en marcha, el Everton debe ahora afrontar un periodo complicado hasta que se abra el mercado de enero. Los aficionados han expresado su preocupación por la gestión del club en los últimos compases del mercado, especialmente por el drama en torno a Balogun y la salida de Ndiaye.
Sin embargo, Moyes mantiene una visión realista de la situación y reconoce que el club tenía que cuadrar las cuentas mientras intentaba mejorar la plantilla. La llegada de Maitland-Niles aporta versatilidad en defensa y en el centro del campo, y el club espera que Grealish pueda reencontrarse con su mejor versión durante su cesión en el noroeste de Inglaterra.
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