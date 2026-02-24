Getty Images
Traducido por
David Moyes destaca la «brillante» actuación de Senne Lammens tras la ajustada victoria del Manchester United en Everton, ya que el portero calmó el «caos» en el córner
«Brillante» Lammens
La batalla táctica de la segunda parte vio al Everton intentar desestabilizar al guardameta belga abarrotando su área pequeña durante una serie de jugadas a balón parado. Sin embargo, el jugador de 23 años no se dejó intimidar por el juego físico y consiguió el primer partido sin encajar goles fuera de casa para el club desde el pasado mes de marzo. Su actuación fue tan impactante que el exentrenador del United, Moyes, quedó impresionado con la última línea defensiva del equipo rival. Moyes admitió que el plan de su equipo para desconcertar al joven fracasó, afirmando: «El portero estuvo brillante. La parada que le hizo a Michael Keane, la forma en que atajó los córners...».
El resultado permite a los Red Devils superar al Chelsea en la clasificación para la Liga de Campeones, lo que supone un cambio significativo en el impulso del equipo de Old Trafford desde que Carrick tomó las riendas.
- AFP
Moyes se rinde ante «el mejor jugador sobre el terreno de juego»
Las dificultades del Everton en su nuevo estadio continuaron, con solo cuatro victorias en 14 partidos de liga disputados en este recinto, pero Moyes consideró que su equipo merecía más en un partido en el que atacó sistemáticamente la portería del United. A pesar de la presión, Lammens se erigió como el jugador más destacado de la noche. «Esperábamos que, con la presión que ejercimos en esas situaciones, pudiéramos marcar alguno», declaró Moyes tras el pitido final. «Pensaba que marcaríamos uno, pero no fue así. Para mí, él fue el mejor jugador sobre el terreno de juego».
El veterano entrenador también se refirió al cambio de ambiente para los Toffees, sugiriendo que los equipos visitantes disfrutan más del entorno del nuevo estadio que del intimidante Goodison Park. «Creo que probablemente haya un cambio: los otros equipos vienen aquí y lo disfrutan», explicó Moyes. «Hay cosas que son diferentes y tenemos que acostumbrarnos. Pero creo que nuestros partidos son mejores que en Goodison. Nuestro equipo es mejor este año y, para ser sincero, no es que ganáramos todos los partidos en Goodison».
Carrick alaba la calma en medio del caos
Para Michael Carrick, la actuación fue una prueba del carácter que está forjando dentro del equipo. El entrenador, que permanece invicto desde que sustituyó a Rubén Amorim, destacó la capacidad de Lammens para actuar como fuerza estabilizadora durante los momentos más frenéticos del partido.
«Para mí, un portero tiene que ser fiable, digno de confianza», afirmó Carrick. «En lugar de crear caos, quieres que elimine el caos y calme las cosas. Creo que Senne lo consigue».
La actuación del joven guardameta también llamó la atención de una leyenda del club, ya que Edwin van der Sar le dijo a Lammens que su manejo de la intensa presión física era una señal de que era un portero de primer nivel. El holandés, presente en el partido, habló con el actual número uno del United después del partido en Sky Sports.
«Hola, Senne, buenas noches, soy Van der Sar», comenzó. «Enhorabuena por la victoria, que por supuesto es muy importante, y creo que tu papel en los córners fue horrible.
Había ocho, nueve, doce personas a tu alrededor, así que fue una gran lucha. Pero con tu edad, en tu primer año en la Premier League, lo estás haciendo realmente increíble. Y tienes buenas paradas, buenas manos, así que felicitaciones por tu juego en general. En el pasado [en los córners], solo tenías dos jugadores a tu alrededor, así que tenías algo de espacio para salir.
Pero con esto, no tienes carrera, tienes que quedarte ahí en la línea con ocho, nueve, doce personas delante de ti, así que tuvo que hacer algunos grandes puñetazos para despejar y buenas atrapadas. Bien hecho en tu primer año en la Premier League».
- (C)Getty Images
El enigma de Sesko continúa
Mientras Lammens cerraba la puerta en un extremo, Sesko la abría en el otro. El fichaje de 66 millones de libras del verano volvió a demostrar su valía desde el banquillo, marcando su sexto gol en siete partidos para asegurar los tres puntos. A pesar de su buena racha, el delantero esloveno aún no ha sido titular con Carrick, aunque sigue siendo profesional con respecto a su papel. Declaró a Sky Sports: «Para mí, lo importante es intentar ayudar al equipo cada vez que salgo al campo. Por eso estoy aquí. Da igual si son cinco minutos o noventa. Se trata de demostrar que puedo rendir al máximo y estoy muy contento con eso».
Carrick sigue insistiendo en que el desarrollo del esloveno se está gestionando correctamente, a pesar de las crecientes peticiones de la afición para que sea titular. «Entiendo por qué todo el mundo habla de ello y le da tanta importancia, pero tengo una muy buena relación con Ben», dijo Carrick. «No tengo ningún problema con Ben y él tampoco tiene ninguno conmigo. Es obvio que quiere jugar, pero no tengo palabras para elogiar lo suficiente su actitud, el trabajo que está realizando y su disposición para salir al campo y hacer lo que ha vuelto a hacer. Hemos tenido conversaciones muy buenas y él está en un momento muy bueno, y parte de nuestro trabajo consiste en ayudarle a dar pasos en su desarrollo y a crecer como jugador».
Anuncios