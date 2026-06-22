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«David me habla de ello»: Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de Francia, revela que Beckham ya le propuso fichar por el Inter de Miami de la MLS
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«Donde la ambición no conoce límites»
Antes del segundo partido de Francia en el Mundial, contra Irak en Filadelfia, Mbappé habló con la prensa sobre su futuro y la posibilidad de jugar en Estados Unidos.
«Quizá, no lo sé... Estados Unidos tiene una cultura diferente a la nuestra. Siempre me ha encantado esta cultura en la que la ambición no conoce límites. ¿Vendré aquí antes de que termine mi carrera? Quizá, no lo sé», afirmó antes de añadir con una sonrisa: «David [Beckham] me habla de ello».
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Garzas ambiciosas
El prestigio mundial de Beckham ha atraído a grandes estrellas al Inter Miami. El internacional inglés Marcus Rashford se entrenó en sus instalaciones antes de unirse a la selección para el Mundial. Según informes, el club ha acordado el fichaje del brasileño Casemiro, que se sumará a un plantel de la MLS ya potente, con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame como «jugadores designados».
- AFP
Mbappé en busca de la gloria en el Mundial
Mbappé ya marcó dos goles en su debut mundialista y podría ampliar su cuenta. Con solo 27 años, es el tercer máximo goleador de la historia del torneo, empatado con otros dos jugadores, con 14 goles.
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¿Y ahora qué?
Francia y Noruega luchan por el primer puesto del Grupo I. Si ganan el lunes, el viernes se jugarán el grupo en un duelo directo.