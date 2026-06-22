Antes del segundo partido de Francia en el Mundial, contra Irak en Filadelfia, Mbappé habló con la prensa sobre su futuro y la posibilidad de jugar en Estados Unidos.

«Quizá, no lo sé... Estados Unidos tiene una cultura diferente a la nuestra. Siempre me ha encantado esta cultura en la que la ambición no conoce límites. ¿Vendré aquí antes de que termine mi carrera? Quizá, no lo sé», afirmó antes de añadir con una sonrisa: «David [Beckham] me habla de ello».







