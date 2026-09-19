Gordo admitió que se ha quedado maravillado por la rápida evolución del joven, especialmente después de ver a Flick depositar una confianza real en él al más alto nivel.

Al detallar su admiración por la flexibilidad táctica del ex campeón juvenil de Europa, el técnico dijo a los periodistas: "Me gusta ver a los equipos apostar por él. Por supuesto, me sorprende cuando veo a jugadores sub-21 rendir a ese nivel. Xavi es un ex campeón sub-19. Su mejor cualidad es su excelente comprensión del juego, del espacio y del tiempo. Y puede hacerlo desde cualquier posición. Es decisivo como centrocampista y como lateral. Es muy inteligente".

Los elogios de Gordo alcanzaron cotas aún mayores al valorar la serenidad del defensor, que considera a la altura de la estrella de la selección española absoluta: "Siempre va un paso por delante. En cierto modo, me recuerda a Pedri por su comprensión del juego. Parece que el tiempo transcurre de otra manera para él".