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David de Gea podría dar un giro inesperado a su carrera, ya que los grandes de la Serie A se han fijado en el exportero del Manchester United como alternativa a Alisson
Según medios italianos, la Juventus sigue a De Gea para reforzar su portería de cara a la próxima temporada. El veterano español ha revivido su carrera en la Fiorentina y ha llamado la atención de los dirigentes de Turín. Con el mercado de fichajes cerca, De Gea es candidato a la titularidad en el Allianz Stadium.
De Gea, de 35 años, ha despertado especulaciones sobre su futuro en la Toscana tras una temporada exigente con la Viola, y su experiencia internacional encaja con lo que busca la Vecchia Signora.
El emotivo mensaje de De Gea a la Fiorentina
De Gea se dirigió a la afición de la Fiorentina con un emotivo mensaje que muchos interpretan como una despedida: «Ha sido una temporada difícil, pero hemos demostrado el corazón y los valores de este club. Como capitán, siento la responsabilidad. Estoy agradecido por cada momento de este año, desde todos los que forman parte del club hasta mis compañeros, la directiva y el cuerpo técnico. Ahora es el momento de descansar y recuperarse».
Sin embargo, no confirmó su continuidad, lo que ha abierto la puerta a un posible fichaje por la Juventus.
Alisson sigue fuera de nuestro alcance
La Juventus se interesó por De Gea tras toparse con obstáculos para fichar a Alisson Becker del Liverpool. Aunque el club italiano mostró gran interés, Liverpool quiere retener al brasileño al menos un año más. Ante esa postura, la Juve buscó otras opciones y se fijó en De Gea.
Mientras el portero se centra en el Mundial, la Vecchia Signora ha virado hacia alternativas más factibles con experiencia en la Serie A, y De Gea encabeza esa lista.
- AFP
La batalla por el mercado de fichajes de verano que se avecina
La posible llegada de De Gea a la Juventus promete ser uno de los temas del verano italiano. El club de Turín analiza costes y logística, consciente de que el portero reforzaría al instante su defensa.
La Fiorentina, que luchó por mantenerse en la categoría, reflexiona sobre su futuro. El contrato de De Gea en el Artemio Franchi vence en 2028, así que la Fiorentina podría usar esa estabilidad para convencerlo de que se quede, pese al interés de la Vecchia Signora.