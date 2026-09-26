La reacción tajante del español remite a campañas en las que el United terminó subcampeón por detrás del City, incluido el 2011-12 por diferencia de goles, el 2017-18 con Jose Mourinho y el 2020-21 con Ole Gunnar Solskjaer al mando.

Según The Athletic, importantes equipos de la máxima categoría, entre ellos el United, el Arsenal, el Liverpool y el Tottenham Hotspur, han dado instrucciones a destacados abogados deportivos para estudiar reclamaciones por daños y perjuicios por la pérdida de premios económicos e ingresos comerciales.