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Adhe Makayasa
Traducido por

David de Gea apunta al Manchester City por los cargos de la Premier League mientras la exestrella del Manchester United sueña con títulos extra

D. de Gea
Manchester United
Manchester United vs Manchester City
Manchester City
Premier League

David de Gea ha lanzado un comentario envenenado contra el Manchester City después de las sorprendentes informaciones que aseguran que un panel independiente declaró culpable al conjunto del Etihad de 114 infracciones financieras. El exguardameta del Manchester United respondió en las redes sociales preguntando con sorna cuántas ligas tiene ahora, en referencia a las temporadas en las que su equipo terminó subcampeón.

  • Un panel independiente confirma las infracciones financieras

    El fútbol inglés ha quedado profundamente sacudido después de que una comisión independiente declarara al City culpable de 114 de los 115 cargos financieros presentados contra el club entre 2009 y 2018. El veredicto, de enorme trascendencia, abre la puerta a sanciones sin precedentes, que van desde el descenso y fuertes deducciones de puntos hasta cuantiosas multas y la retirada de títulos históricos. La resolución provocó de inmediato una gran conmoción entre sus rivales nacionales, que se quedaron a las puertas de conquistar grandes trofeos durante esa etapa.

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    Un exguardameta cuestiona el recuento de medallas

    El que fuera guardameta titular del Manchester United, De Gea, que disputó más de 500 partidos como portero titular en Old Trafford hasta su salida en 2023, fue una de las primeras figuras destacadas en lanzar una pulla pública tras la resolución histórica. Al referirse a la posibilidad de que antiguos títulos de liga sean redistribuidos a través de su cuenta oficial en X, De Gea publicó: «Entonces...... Hablemos. ¿Cuántos títulos de la Premier League he ganado entonces?»

  • Los clubes rivales estudian reclamaciones de indemnización

    La reacción tajante del español remite a campañas en las que el United terminó subcampeón por detrás del City, incluido el 2011-12 por diferencia de goles, el 2017-18 con Jose Mourinho y el 2020-21 con Ole Gunnar Solskjaer al mando.

    Según The Athletic, importantes equipos de la máxima categoría, entre ellos el United, el Arsenal, el Liverpool y el Tottenham Hotspur, han dado instrucciones a destacados abogados deportivos para estudiar reclamaciones por daños y perjuicios por la pérdida de premios económicos e ingresos comerciales.

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    Se avecinan largas consecuencias legales para los rivales

    Se espera que el Manchester City agote todas las vías legales para recurrir cualquier sanción deportiva y las inminentes reclamaciones por daños y perjuicios de sus rivales nacionales. Mientras tanto, la Premier League se enfrenta a la delicada tarea de aplicar castigos sin reescribir por completo los libros de historia de la competición. Es probable que la amarga batalla legal continúe durante meses antes de alcanzar una resolución final.

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