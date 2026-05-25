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David Beckham y Gary Neville mostraron decepción tras la goleada del Notts County al Salford City en Wembley, que le da el ascenso a la League One
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Las urracas vuelan alto bajo el calor de Wembley
Bajo un calor intenso, con 37 grados, el Notts County dominó la posesión y mostró gran eficacia ante la portería. Tras un inicio prudente, los Magpies rompieron el empate en el 32’ gracias a Jatta.
Un contraataque iniciado por el portero James Belshaw dejó a Jatta solo ante el portero tras un pase en profundidad de Jones, y el senegalés marcó su 17.º gol con el interior del pie.
Antes del descanso, y tras una falta de Haji Mnonga sobre Jones, el Notts County aprovechó el posterior tiro libre: Rod McDonald controló un centro y Lucas Ness cabeceó a la red, dejando al Salford con una montaña que escalar en la segunda parte.
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El Salford tiene dificultades para reaccionar
El Salford City, propiedad de las leyendas del Manchester United David Beckham y Gary Neville, no pudo imponerse pese a haber vencido al County dos veces en la temporada regular.
El Salford reclamó un penalti por un centro de Ben Woodburn que golpeó el codo de Jacob Bedeau, pero el árbitro Tom Reeves no lo concedió. Sin esa fortuna, el equipo se quedó un año más en la cuarta división inglesa.
Jones sella la victoria
Jones, el mejor del partido, redondeó su actuación con el tercer gol en el 70’. Conor Grant avanzó por la derecha y centró para él. El extremo anticipó a Graydon y marcó, sentenciando el encuentro.
La victoria es histórica para el County, el club profesional más antiguo del mundo y miembro fundador de la Football League. Tras 11 años en la tercera división, los Magpies regresan a la League One, mientras que el Salford aún debe esperar para seguir su ascenso.
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Frustración para Beckham y Neville
En Wembley, las cámaras enfocaban a Beckham y Neville, frustrados por el juego de su equipo. Para Beckham fue un regreso amargo al estadio donde jugó 115 partidos con Inglaterra. Junto a él estaban Nicky Butt y Neville, viendo cómo su proyecto se derrumbaba en el último paso.
Pese al rápido ascenso del Salford en el fútbol no profesional en la última década, la derrota recuerda la exigencia de la League Two. En cambio, el Notts County celebra con ilusión su regreso a la League One.