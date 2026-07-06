David Beckham se reencontró con un «viejo amigo» que le recordó dolorosos momentos del Mundial

Hace 28 años habría parecido imposible, pero Beckham y Simeone se han abrazado en Miami. El ex capitán inglés lo compartió en redes con una foto junto al actual técnico del Atlético y el comentario: «Me he topado con un viejo amigo...».

El reencuentro ocurrió durante el partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, ciudad que Beckham adoptó como base tras crear su franquicia de la MLS, el Inter de Miami. Aunque hoy mantienen una excelente relación, su imagen juntos recuerda el Mundial de 1998 y el momento que marcó la carrera del inglés.



