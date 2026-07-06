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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

David Beckham se reencontró con un «viejo amigo» que le recordó dolorosos momentos del Mundial

Inglaterra
D. Beckham
D. Simeone
Argentina
World Cup

David Beckham se reencontró con Diego Simeone, protagonista del capítulo más oscuro de su carrera internacional. La rivalidad mundialista revivió cuando se cruzaron en un reciente partido en Estados Unidos.

  • Una rivalidad legendaria que se reaviva en Miami

    Hace 28 años habría parecido imposible, pero Beckham y Simeone se han abrazado en Miami. El ex capitán inglés lo compartió en redes con una foto junto al actual técnico del Atlético y el comentario: «Me he topado con un viejo amigo...».

    El reencuentro ocurrió durante el partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, ciudad que Beckham adoptó como base tras crear su franquicia de la MLS, el Inter de Miami. Aunque hoy mantienen una excelente relación, su imagen juntos recuerda el Mundial de 1998 y el momento que marcó la carrera del inglés.


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    La infame noche en Saint-Étienne

    En los cuartos de final de Francia '98, Inglaterra empataba 2-2 con Argentina cuando Beckham fue expulsado por una patada a Simeone tras una falta. El argentino admitió en el documental «Beckham» de Netflix que exageró el contacto para que el árbitro actuara.

    Inglaterra cayó en los penaltis y Beckham regresó a casa entre críticas. Sufrió meses de escrutinio, pero recuperó su imagen al año siguiente al ayudar al Manchester United a lograr un histórico triplete.


  • Redención y respeto

    Aunque el incidente de 1998 convirtió a Beckham en un villano nacional por un tiempo, silenció a sus críticos con sus actuaciones. Sir Alex Ferguson lo defendió y creó una mentalidad de asedio en Old Trafford que llevó al United a vencer al Inter de Simeone en la Liga de Campeones de 1999.

    Pese a la rivalidad que marcó sus carreras como jugadores, ambos han mostrado respeto mutuo en los últimos años. Simeone se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos del mundo en el Atlético, mientras que Beckham, ya como propietario de clubes, llevó a Lionel Messi a Estados Unidos.


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    Un nuevo capítulo en Estados Unidos

    El encuentro en Florida recuerda cuánto ha cambiado desde aquella noche en Saint-Étienne. Ahora, ambos son veteranos que influyen más desde la banda y las juntas que desde el campo. La foto muestra que cualquier rivalidad quedó atrás.

    Ahora ambos disfrutan del Mundial: Inglaterra ya está en cuartos tras ganar 3-2 a México, y Argentina se prepara para un duro cruce contra la ambiciosa Egipto de Mohamed Salah.

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