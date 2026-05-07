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David Beckham revela que Luis Enrique dormía en las instalaciones de entrenamiento del PSG «todas las noches» durante su primer año en el club
La dedicación obsesiva de Luis Enrique a la causa parisina
En el programa «Beckham and Friends Live» de CBS, Beckham contó una charla con la directiva del PSG que mostró el enfoque implacable de Enrique. El exentrenador del Barcelona ha cambiado la cultura en París: dejó atrás la era de las superestrellas para construir un equipo más unido y trabajador.
«Hablé con el presidente Nasser [Al-Khelaifi] y me contó que, en el primer año de Luis Enrique, casi dormía todas las noches en las nuevas instalaciones para definir cómo quiere que juegue el equipo, a quién busca y hacia dónde va el futuro», explicó Beckham. «Nunca había visto algo igual», añadió.
- AFP
Construir un equipo más allá de la era de los Galácticos
Durante años el PSG reunió estrellas como Neymar, Mbappé y Messi, pero se quedaba en los octavos de la Liga de Campeones. Con Luis Enrique, el equipo prioriza el juego colectivo y la disciplina táctica, y ya ha alcanzado dos finales consecutivas.
Beckham destacó que este giro cultural fue intencional y que el técnico se lo ha ganado a pulso: «Así es como Luis Enrique los ha forjado durante los últimos años y ha construido este equipo tan unido», añadió. «Su ética de trabajo y lo que exige a su equipo: que todos estén al mismo nivel, que todos quieran lo mismo y que den oportunidades a los jóvenes. También quiere jugadores que corran sin parar, y eso es lo que ha construido».
Una actuación madura para derrotar al Bayern de Múnich
El miércoles, el PSG alcanzó la final tras ganar 6-5 al Bayern en semifinales. Aunque Harry Kane marcó en el descuento, el tanto inicial de Ousmane Dembélé dio el 1-1 en la vuelta y el pase tras el 5-4 de la ida.
El equipo, más táctico que individualista, neutralizó al gigante alemán y confirmó su madurez en las grandes noches europeas.
- AFP
En busca de un histórico doblete de títulos europeos
Tras ganar su primer título de la Liga de Campeones al derrotar al Inter 5-0 en la final de la temporada pasada, el PSG está a punto de entrar en un selecto grupo de clubes. Si vence al Arsenal en la final de la temporada 2025-26, será el segundo equipo de la era de la Liga de Campeones, tras el Real Madrid, en revalidar el título.