Messi agrandó aún más su nombre en los libros de historia del Inter Miami el miércoles por la noche, marcando su gol número 100 con las Garzas en una victoria por 2-0 en la Campeones Cup sobre Cruz Azul. El maestro argentino abrió el marcador en el minuto 24 en el Nu Stadium, rematando de cabeza un preciso centro de Luis Suarez.

El delantero de 39 años no había terminado ahí, ya que se convirtió en asistente en los compases finales del duelo entre los campeones de copa de Estados Unidos y México. Messi puso un córner en el minuto 81 que Casemiro cabeceó a la red con potencia, sellando el primer triunfo de Miami en la Campeones Cup.

Su última exhibición llega poco después de un verano agridulce en la escena internacional, donde guio a Argentina hasta la final del Mundial 2026, con una contribución de ocho goles y cuatro asistencias antes de una dolorosa derrota ante España.



