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David Beckham recibe elogios de Ronaldo por «volver a cambiar el panorama del fútbol en Estados Unidos», mientras la exestrella del LA Galaxy marca el inicio de una nueva era para Lionel Messi y el Inter de Miami, ganador de la MLS Cup
Un reencuentro legendario en el sur de Florida
Las estrellas se alinearon en Florida cuando el Inter Miami inauguró su «Nu Stadium», lo que supuso un punto de inflexión significativo para la franquicia que ha acaparado los titulares desde su creación. Entre las personalidades presentes se encontraba el ex«galáctico» del Real Madrid Ronaldo, a quien se vio compartiendo un momento de cordialidad con su antiguo compañero de equipo Beckham.
La presencia de «O Fenómeno» puso de relieve la relevancia mundial del proyecto del Inter Miami. Como actual campeón de la MLS Cup, el club ha pasado de ser un ambicioso proyecto de expansión a convertirse en el epicentro indiscutible del fútbol norteamericano.
Lo que dijo Ronaldo
Ronaldo se mostró impresionado por las instalaciones y el ambiente creado por la afición de Miami, y señaló que su amigo ha logrado volver a revolucionar el fútbol en Estados Unidos con la construcción del nuevo estadio.
La leyenda brasileña publicó una foto con Beckham, acompañada del siguiente pie de foto: «Hace 20 años, te atreviste a soñar más allá del fútbol. Hoy, abres las puertas a una nueva era.
«Orgulloso de ser testigo de cómo conviertes tu visión en un legado y vuelves a cambiar el juego en Estados Unidos. ¡Enhorabuena, hermano, estoy orgulloso de ti!».
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Messi acapara toda la atención
Mientras los directivos y las leyendas observaban desde los palcos VIP, Lionel Messi se encargó de que la acción sobre el terreno de juego estuviera a la altura del glamour de las gradas. Como en un auténtico cuento de hadas, el maestro argentino estuvo a la altura de las circunstancias durante el partido inaugural en el nuevo estadio. El estadio estalló en vítores cuando Messi protagonizó uno de sus momentos característicos, al marcar el gol del empate para el Miami y asegurarse de que el partido inaugural en su nuevo hogar quedara marcado por su brillantez.
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La visión de Beckham se hace realidad
Para Beckham, la inauguración del Nu Stadium supone la culminación de un recorrido de una década plagado de obstáculos políticos y logísticos. El ex capitán de la selección inglesa siempre ha sostenido que su objetivo era crear una marca global capaz de competir con la élite del fútbol mundial. Al fichar al mejor jugador argentino de todos los tiempos, Messi, y construir unas instalaciones de primer nivel, Beckham ha cumplido las promesas que hizo cuando ejerció por primera vez su opción de adquirir una franquicia de la MLS.