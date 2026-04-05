David Beckham recibe elogios de Ronaldo por «volver a cambiar el panorama del fútbol en Estados Unidos», mientras la exestrella del LA Galaxy marca el inicio de una nueva era para Lionel Messi y el Inter de Miami, ganador de la MLS Cup

Las estrellas se alinearon en Florida cuando el Inter Miami inauguró su «Nu Stadium», lo que supuso un punto de inflexión significativo para la franquicia que ha acaparado los titulares desde su creación. Entre las personalidades presentes se encontraba el ex«galáctico» del Real Madrid Ronaldo, a quien se vio compartiendo un momento de cordialidad con su antiguo compañero de equipo Beckham.

La presencia de «O Fenómeno» puso de relieve la relevancia mundial del proyecto del Inter Miami. Como actual campeón de la MLS Cup, el club ha pasado de ser un ambicioso proyecto de expansión a convertirse en el epicentro indiscutible del fútbol norteamericano.