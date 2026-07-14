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David Beckham, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, se une a Messi, Lady Gaga y Harry Kane como personaje de Fortnite
Beckham anuncia su colaboración con Fortnite
Beckham confirmó que será la última superestrella en llegar a Fortnite. En su cuenta de Instagram, el ex capitán inglés reveló que participa en el diseño de su personaje. Con seis títulos de liga y una Liga de Campeones con el Manchester United, acompañó la publicación con un mensaje claro.
«Trabajando en mi nuevo personaje de Fortnite», escribió Becks en el pie de foto. «Disponible muy pronto». El Mejor Jugador de Europa de la UEFA en 1999 está acostumbrado a acaparar la atención mundial tras una carrera estelar que lo llevó a jugar en los mejores clubes de cuatro países antes de retirarse en 2013.
Varios estilos para el avatar digital
Fortnite añadirá dos aspectos de Beckham. Los jugadores podrán elegir entre su icónica camiseta 7 de Inglaterra o un traje formal.
También habrá un traje de gala, como el que usa en los partidos del Mundial. Un breve vídeo muestra esta versión en acción. El vestuario digital evoca su etapa como jugador, marcada por su traspaso al Real Madrid y sus pasos por el LA Galaxy, el AC Milan y el París Saint-Germain.
Se une a una lista virtual repleta de estrellas
Este icono mundial llega a Fortnite, donde ya juegan deportistas, popstars y personajes reales como Lady Gaga o Darth Vader. El juego ya incluye a estrellas del fútbol como el capitán inglés Harry Kane y el argentino Lionel Messi.
Beckham, con títulos en Inglaterra, España, Francia y dos MLS Cup con el LA Galaxy, suma un legado impresionante. Los jugadores que controlen al legendario centrocampista disfrutarán de su rica trayectoria. Ojalá mañana no sea un auténtico «deathmatch».
- AFP
¿Qué pasará ahora con Inglaterra?
La llegada de Beckham a Fortnite se produce justo cuando Inglaterra busca avanzar en el Mundial ante Argentina en la semifinal de mañana. Sería genial que Inglaterra siguiera en la competición para cuando se lance su skin, algo que no ocurrirá hasta el jueves con la próxima actualización.
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