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David Alaba se acerca a su llegada a la Serie A mientras el legendario exdefensor del Real Madrid completa el reconocimiento médico con el Udinese
Alaba completa el reconocimiento médico previo a su fichaje por el Udinese
El exdefensa del Madrid Alaba está a punto de completar un sorprendente fichaje como agente libre por el Udinese. El jugador, de 34 años, llegó a Roma el jueves por la mañana para someterse a los habituales reconocimientos médicos.
Alaba se sometió a las pruebas en la famosa clínica Villa Stuart, un reconocido centro médico deportivo de Italia utilizado por numerosos grandes clubes. Informaciones de Sky Sport Italia confirman que no se detectó ningún problema durante el examen. Tras recibir el visto bueno, el internacional austríaco ya tiene permiso para viajar al norte, a Udine, y formalizar el traspaso.
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Rechazando el interés global por la Serie A
Alaba se encontraba sin club desde el 30 de junio, cuando su contrato con el Real Madrid expiró oficialmente. Su disponibilidad como agente libre desencadenó inevitablemente un gran interés en varias ligas de todo el mundo.
El experimentado defensa fue relacionado con varios clubes de la Serie A, además del equipo de la Bundesliga Union Berlin. También surgió un fuerte interés desde más lejos, incluidos el conjunto mexicano Club America, la franquicia de la MLS Inter Miami y el equipo catarí Al-Sadd.
A pesar de las atractivas opciones disponibles fuera de Europa, el veterano austríaco optó por un destino inesperado. Su incorporación al Udinese en esta etapa de su carrera figura como uno de los fichajes más sorprendentes.
Una carrera repleta de títulos en la élite europea
El fichaje por el Udinese supone para Alaba un nuevo desafío después de pasar la inmensa mayoría de su carrera en dos de los clubes más grandes del fútbol. Anteriormente disfrutó de etapas dominantes en el Bayern y el Real Madrid.
Durante su ilustre etapa en Alemania y España, el defensa construyó un palmarés extraordinario. Su impresionante colección incluye cuatro títulos de la Champions League, diez Bundesligas y dos títulos de LaLiga.
Además del éxito nacional, Alaba también levantó tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. El Udinese buscará ahora aprovechar esa experiencia ganadora mientras lo integra en su plantilla.
Cerrando el acuerdo en Udine
Tras completar con éxito el reconocimiento médico en Roma, Alaba viaja ahora hacia el norte para ultimar los últimos detalles administrativos. Se espera que firme su nuevo contrato a su llegada a Udine.
Las informaciones indican que el defensa firmará un acuerdo de corta duración con el club de la Serie A. Una vez que el contrato esté firmado y registrado oficialmente, Alaba se incorporará a sus nuevos compañeros. Los aficionados del Udinese estarán deseando ver a su fichaje estrella debutar en la Serie A en las próximas semanas.
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