El experimentado defensa Alaba está claramente al borde de un desafío completamente nuevo en el fútbol italiano. Según Fabrizio Romano, el jugador de 34 años ha llegado a un acuerdo para fichar por el Udinese, equipo de la Serie A.

La exestrella del Madrid y del Bayern de Múnich se encuentra actualmente sin club. Su lucrativo contrato en el Santiago Bernabéu expiró a finales de junio, lo que le permite explorar sus opciones y negociar libremente con posibles pretendientes de toda Europa.

Un traspaso al Udinese marcaría un nuevo capítulo sorprendente, pero emocionante, en la brillante carrera del austriaco. El versátil defensa cuenta con una gran experiencia al más alto nivel y reforzará de inmediato la zaga del equipo.