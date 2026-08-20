La carrera de Nunez ha incluido varios traspasos de alto perfil, ascendiendo desde Penarol, brillando en el Almería, fichando por el Benfica por 24 millones de euros y, finalmente, cerrando un traspaso de más de 80 millones de euros al Liverpool en 2022. Sin embargo, su etapa en Oriente Medio se desmoronó rápidamente debido a las estrictas cuotas de jugadores extranjeros y a la llegada de Karim Benzema, lo que llevó al entrenador Simone Inzaghi a dejar fuera al uruguayo de la plantilla del Al-Hilal para la liga nacional. Con contrato hasta junio de 2028, un cambio temporal dentro del país representa su única vía realista para asegurarse minutos con regularidad y proteger su posición.