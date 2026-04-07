Getty Images Sport
Traducido por
¿Darwin Núñez de vuelta a Europa? Los grandes de la Serie A se ponen en contacto con el exdelantero del Liverpool, cuya aventura en Arabia Saudí parece que va a terminar tras una sola temporada
La Juventus se pone en contacto por primera vez con un delantero
Según Sky Sport, la Juventus ha realizado una consulta preliminar sobre Núñez mientras planifica sus estrategias de fichajes para el verano. El gigante italiano se ha puesto en contacto con el Al-Hilal para recabar información sobre la disponibilidad del jugador. El delantero se trasladó a Arabia Saudí procedente del Liverpool el verano pasado en un traspaso muy sonado por valor de 53 millones de euros, y su contrato actual se extiende hasta junio de 2028. Antes de decidir si profundizan en las negociaciones, los bianconeri están evaluando cuidadosamente los costes. Un posible fichaje depende en gran medida de si el club se clasifica para la Liga de Campeones esta temporada.
- Getty Images Sport
Excluido de la convocatoria nacional por el seleccionador
A pesar de su elevado precio, el jugador de 26 años ha vivido una trayectoria llena de altibajos en el Golfo. Fue titular habitual durante la primera mitad de la temporada, disputando 16 partidos de liga y marcando seis goles. En todas las competiciones, disputó 24 partidos, en los que marcó nueve goles y dio cinco asistencias. Sin embargo, una decisión técnica de Inzaghi durante el parón invernal provocó su sorprendente exclusión de la lista de ocho jugadores extranjeros del club. Esto le dejó fuera de la competición nacional durante el resto del año.
Las esperanzas de Continental y la campaña asiática
Aunque sigue sin poder disputar partidos de la liga nacional, el exjugador del Benfica está disponible para los encuentros continentales. Ha disputado seis partidos con el Al-Hilal en la Liga de Campeones de la AFC, en los que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. Su próximo reto llegará cuando el club se enfrente al Al-Sadd qatarí en los octavos de final el 13 de abril. Este torneo podría servir como su despedida definitiva antes de regresar definitivamente a Europa, demostrando que aún posee una gran eficacia frente a la portería.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Núñez?
Los próximos meses serán decisivos para la trayectoria profesional del jugador. Una oferta formal dependerá totalmente de la posición final de la Juventus en la liga nacional. Actualmente ocupan el quinto puesto de la Serie A con 57 puntos, a un punto del Como, en una reñida lucha por los cuatro primeros puestos a falta de siete jornadas para el final.