Tras pasar el verano como agente libre, Matteo Darmian consiguió encontrar un nuevo equipo con la temporada ya en marcha. La despedida del Inter fue dolorosa, pero hoy, bajo contrato con el Bolonia, el defensa italiano está viviendo otro gran capítulo de su carrera. En una entrevista con Sportmediaset, Darmian reveló algunos detalles de lo sucedido durante este largo verano.
Darmian: «El Inter sigue siendo el más fuerte. La llamada del Bologna fue inesperada y especial»
Bolonia: llamada inesperada
"Sí, absolutamente. Cuando se empieza un nuevo reto, siempre se está muy emocionado, pero también con esa energía y esas ganas de hacer las cosas bien. Fue una llamada un poco inesperada, en el sentido de que fue un verano particular para mí, porque era la primera vez en mi carrera que me encontraba como agente libre, sin contrato, así que fue un verano un poco particular. Pero mi intención siempre fue seguir, por lo que me alegró mucho recibir esta llamada. Fue una oportunidad importante para mí y la aproveché de inmediato".
THURAM Y SUS EXCOMPAÑEROS
«No, todavía no, pero fue Tikus quien me puso ese apodo y lo llevo con gusto. Es bonito y, además, conociendo a Marcus y el vínculo que se ha creado entre nosotros durante estos años, me hace mucha ilusión. ¿Con quién he estrechado lazos? Con los italianos, empezando por Bastoni, pero, obviamente, también con Tikus Turam. Aunque no querría olvidarme de nadie, porque de verdad creo que, durante estos años, el grupo ha sido la fuerza, la base sobre la que se han construido los éxitos que está cosechando el Inter».
El Inter sigue siendo favorito
«¿El Inter es favorito para ganar el Scudetto? Creo que sí, sin duda, y lo está demostrando también este año. ¿En el Inter por el Real Madrid-Inter? Coincidió perfectamente con mis compromisos. También tenía la posibilidad de llevar a los niños a ver este gran partido en el Bernabéu y me hizo mucha ilusión. Vi a un equipo fuerte, porque ir a Madrid con una gran mentalidad e imponer su juego no está al alcance de cualquiera. Luego, es normal que ante estos grandes equipos también puedan llegar derrotas. En Europa todos los partidos son difíciles, pero seguro que el Inter tendrá la oportunidad de seguir adelante y espero que llegue lo más lejos posible».
¿PIENSA EN RETIRARSE?
«Sabes, es una pregunta un poco difícil de responder, pero siempre me impulsó la pasión que me ha acompañado durante todos los años de mi carrera. Por eso siempre intenté ver el lado positivo y estaba convencido de que, de todos modos, podía surgir una oportunidad. Luego, es lógico que, a medida que pasaba el verano, quizá se me pasara alguna que otra cosa por la cabeza, pero bueno, estoy contento de estar aquí hoy».
EL FIN DEL CONTRATO CON EL INTER
"Sabía que me quedaba un año de contrato y que mi etapa en el Inter también podía terminar, pero digamos que acabó bien, de forma muy positiva, ganando un Scudetto y una Copa de Italia. Para mí han sido seis años maravillosos. Tengo un vínculo increíble con todos: con los jugadores, con los miembros de los cuerpos técnicos con los que he trabajado, con el club y con los aficionados. Se ha creado algo precioso y único que siempre llevaré dentro"
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias