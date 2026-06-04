«Daré un paso al frente»: Jordan Pickford promete lanzar un penalti con Inglaterra en el Mundial

Pickford, portero del Everton, asegura que marcaría un penalti con Inglaterra en el Mundial. El guardameta se entrena con los Tres Leones en Florida de cara a los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. Además de atajar, perfecciona su puntería.

Con 32 años, ya demostró su temple deteniendo penaltis clave en el Mundial 2018, la Euro 2020 y la Euro 2024, y marcando uno en la final de la Liga de Naciones 2019 ante Suiza.