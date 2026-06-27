¡Dar otra vuelta en esta trayectoria errática no tiene sentido! Julian Nagelsmann no debería hacer caso a Lothar Matthäus

El principal inconveniente de mover a Kimmich es la vacante que dejaría en el lateral derecho. Alemania carece de laterales destacados, y más aún de dos. Nathaniel Brown rindió bien en los dos primeros partidos como lateral izquierdo, pero se perdió el encuentro contra Ecuador por problemas en la pantorrilla. Su reemplazo, David Raum, titular en la fase de clasificación, aportó centros peligrosos pero sufrió en defensa. No convenció para seguir en el once. Si Nagelsmann retira a Kimmich del lateral derecho, con la plantilla actual hay dos opciones realistas.

Opción 1: Mantiene a Raum y coloca a Brown —que, según el seleccionador, estará listo para los dieciseisavos— de lateral derecho. Brown ya jugó ahí con el Eintracht, pero nunca con Alemania. Probarlo en un partido eliminatorio sería un riesgo alto. Al menos se ganaría en velocidad: Brown, con 35,78 km/h, fue el undécimo más rápido de la Bundesliga, por encima de Raum (34,63 km/h) y de Kimmich (33,08 km/h).

Opción 2: resucitar la «defensa de bueyes» que funcionó en 2014, con un central de lateral. Entonces Höwedes jugó a pie cambiado; ahora Anton (más lento que Kimmich) o Thiaw (más veloz) lo harían a la derecha. El ataque sufriría, pues las conexiones se resienten con un defensa lento. Una defensa de cinco implicaría más cambios, algo que Nagelsmann parece dispuesto a evitar.