Joshua Kimmich lleva más de ocho meses jugando como lateral derecho en la selección. ¿No sería mejor que volviera al centro del campo en el partido de dieciseisavos del Mundial contra Paraguay, el lunes en Foxborough (cerca de Boston)?
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¡Dar otra vuelta en esta trayectoria errática no tiene sentido! Julian Nagelsmann no debería hacer caso a Lothar Matthäus
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Kimmich brilló en el debut mundialista ante el modesto Curazao (7-1) y dio dos asistencias. En la ajustada victoria 2-1 contra Costa de Marfil, su duelo con Yan Diomande evidenció sus limitaciones de velocidad y facilitó el empate temporal. Desde entonces, las críticas crecen. Tras el decepcionante 1-2 ante Ecuador en la tercera jornada del Mundial, el debate alcanza su pico.
«Hacedle un favor y sacadlo de ahí atrás», pidió el experto Lothar Matthäus en Bild. Tras dos años sólidos como jefe del centro del campo en el Bayern, el jugador de 31 años, según Matthäus, «no tiene la influencia que yo esperaría de un capitán» como lateral derecho en la selección. Pero el argumento principal para su regreso al centro del campo es la falta de funcionamiento del doble pivote alemán. Kimmich aportaría mucho más en esa zona.
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Selección alemana: Aleksandar Pavlovic está cuajando un Mundial decepcionante
En la fase de clasificación, Nagelsmann apostó siempre por Leon Goretzka en el doble seis. Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, ahora titulares, apenas habían jugado juntos antes del torneo, así que no extraña que les falte compenetración.
Aun así, Nmecha firmó dos actuaciones individuales muy sólidas contra Curazao y Costa de Marfil, aunque ante Ecuador perdió balones innecesarios, como el que precedió al 1-1. Pavlovic, lento y sin inspiración como en los dos primeros partidos, también contribuyó al empate y fue sustituido en el descanso.
El flojo Mundial de Pavlovic sorprende tras su buena temporada con el Bayern, donde juega junto a Kimmich. Si Kimmich regresa al centro del campo, Nagelsmann deberá elegir entre Pavlovic y Nmecha; la lógica bávara apuntaría a la pareja Kimmich-Pavlovic. Pero dejar a Nmecha en el banquillo sería injustificable tras sus dos actuaciones estelares, si las comparamos con lo mostrado por Pavlovic en este Mundial. Además, Kimmich y Nmecha nunca han jugado juntos en la doble seis.
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¿Qué alternativas tendría Julian Nagelsmann en los laterales?
El principal inconveniente de mover a Kimmich es la vacante que dejaría en el lateral derecho. Alemania carece de laterales destacados, y más aún de dos. Nathaniel Brown rindió bien en los dos primeros partidos como lateral izquierdo, pero se perdió el encuentro contra Ecuador por problemas en la pantorrilla. Su reemplazo, David Raum, titular en la fase de clasificación, aportó centros peligrosos pero sufrió en defensa. No convenció para seguir en el once. Si Nagelsmann retira a Kimmich del lateral derecho, con la plantilla actual hay dos opciones realistas.
Opción 1: Mantiene a Raum y coloca a Brown —que, según el seleccionador, estará listo para los dieciseisavos— de lateral derecho. Brown ya jugó ahí con el Eintracht, pero nunca con Alemania. Probarlo en un partido eliminatorio sería un riesgo alto. Al menos se ganaría en velocidad: Brown, con 35,78 km/h, fue el undécimo más rápido de la Bundesliga, por encima de Raum (34,63 km/h) y de Kimmich (33,08 km/h).
Opción 2: resucitar la «defensa de bueyes» que funcionó en 2014, con un central de lateral. Entonces Höwedes jugó a pie cambiado; ahora Anton (más lento que Kimmich) o Thiaw (más veloz) lo harían a la derecha. El ataque sufriría, pues las conexiones se resienten con un defensa lento. Una defensa de cinco implicaría más cambios, algo que Nagelsmann parece dispuesto a evitar.
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Julian Nagelsmann: «Por ahora no hay planes de cambio»
Aunque Nagelsmann tiene razones para escuchar a Matthäus y poner a Kimmich en el centro del campo, ahora los riesgos pesan más. El problema solo se trasladaría a otra posición. Tanto en el centro del campo como en el lateral derecho la selección alemana probaría una formación inédita. Además, Nagelsmann desecharía de un plumazo meses de planificación del torneo y la composición de la plantilla, lo que cuestionaría su trabajo.
Tras la derrota ante Ecuador, el seleccionador alemán descartó mover a Kimmich, aunque dejó la puerta abierta: «No quiero prescindir de Felix y Pavlo; lo están haciendo bien. En el fútbol no se puede descartar nada, pero por ahora no hay planes de cambiarlos».
La historia muestra que sus palabras no son definitivas: desde que llegó al banquillo, Nagelsmann ha cambiado de idea con Kimmich y otros. En 2023 lo puso de mediocampista, luego lo pasó a lateral derecho antes de la Eurocopa y en julio de 2025 anunció su regreso al centro. Kimmich permaneció allí hasta julio de 2025, cuando Nagelsmann cambió de idea: «Tal y como están las cosas, vuelve al seis». Solo lo movería si las alternativas en el lateral derecho «fracasan por completo».
El propio Kimmich admitió que le había «sorprendido» la medida, pero se mostró contento por volver al centro del campo: «Allí puedo aprovechar más mis puntos fuertes». En el debut de la fase de clasificación para el Mundial llegó la derrota 0-2 en Eslovaquia, con un desastroso Nnamdi Collins como lateral derecho. En octubre, Kimmich volvió a la derecha.