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Lionel Messi GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Dar lo mejor de mí»: cómo la fe inquebrantable de Lionel Messi y la selección argentina les ayudó a superar las adversidades y llegar a la final del Mundial contra España

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Analysis
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Inglaterra
L. Messi

La remontada de Argentina ante Inglaterra mostró la confianza en Lionel Messi. Ahora, España se interpone entre los campeones y un histórico segundo título mundial consecutivo.

ATLANTA — La mayoría de los asistentes no se percataron del momento que se convertiría en la imagen emblemática de la victoria de Argentina sobre Inglaterra.

Con un gol en contra y enfrascado en un cruce verbal con Jude Bellingham, Lionel Messi hizo una mueca que, horas después, se volvió meme y leyenda del Mundial. Su mensaje fue claro: «Que empiece el partido». A partir de ahí, no hubo vuelta atrás.

Algunos lo llamarán el punto de inflexión. No lo fue, al menos no por sí solo. Argentina no necesitaba que Bellingham les motivara ni les ayudara a recuperar la confianza. Ya la tenían, y lo han demostrado todo el verano.

Por eso el centro de Atlanta se tiñó de azul y blanco, con los hinchas argentinos doblando en número a los ingleses. Por eso los cánticos taparon el «God Save the King». Por eso las canciones suenan menos como un sueño y más como una predicción.

Es también por eso que Argentina ha superado los contratiempos que han marcado su Mundial. Ante el último, Messi puso cara de disgusto, siguió adelante y le dio la vuelta al partido.

Esa convicción los lleva hasta la final del domingo. España será otro desafío, pero Argentina llega creyendo que, con Messi y su ejército, ningún partido es inalcanzable.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Una alegría especial»

    Así es cuando se tiene un talento de élite como Messi. Pero Argentina ya aprendió que Messi no basta.

    El partido del miércoles contra Inglaterra demostró que Messi ya no está solo: tiene un ejército que lo respalda dentro y fuera del campo. No es solo la calidad lo que ha llevado a Argentina a otra final del Mundial, sino la fe, una fe tan palpable que se puede sentir.

    Horas antes del pitido inicial, era imposible no ver a los argentinos. Primero se les oía; luego se les notaba llegar.

    Al doblar una esquina te encontrabas un grupo, mitad torso desnudo y mitad con la camiseta de Messi, cantando su futuro triunfo sobre «Inglaterra». Los himnos fueron un espectáculo: el argentino, entonado con fervor; el inglés, ahogado por los cánticos rivales.

    «Vivimos algo especial; se notaba desde el himno nacional», dijo Messi. «La afición deseaba esta victoria más que ninguna otra por lo que significa enfrentarse a Inglaterra en una semifinal y llegar a otra final del Mundial.

    «Sé lo feliz que está la gente en Argentina. Mi madre y mi familia me han enviado fotos de la gente celebrando. Estoy muy orgulloso y feliz de poder brindar al pueblo argentino esta alegría tan especial».

    España no carga con la misma historia que Inglaterra, pero el domingo será un desafío mayor. La afición aportará la emoción; los jugadores deberán transformarla en paciencia y precisión ante una selección española que domina los partidos.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Nadie quería perder»

    Para quienes conocen la historia, este partido era personal. Por eso, las palabras «Falklands» y «Malvinas» se mezclaron en los preparativos. Aunque la semifinal ya era enorme, los matices políticos le añadieron otra dimensión.

    «Ningún argentino quería perder este partido», dijo Messi. «Fue increíble cómo se desarrolló todo este Mundial, teniendo en cuenta lo que significaba esta semifinal contra Inglaterra. Nadie quería perder hoy».

    Esa emoción quedó patente en la pancarta con la que celebraron los jugadores argentinos tras el pitido final: «Las Malvinas son argentinas».

    Para quienes no estén familiarizados con la historia, «Las Malvinas» es el nombre argentino de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur que Argentina también reclama. Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días por las islas que se cobró la vida de más de 900 personas, mientras que los habitantes de las Islas Malvinas votaron de forma abrumadora en 2013 a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Desde entonces, la pancarta ha recibido críticas del Gobierno británico y peticiones a la FIFA para que actúe, lo que podría acarrear sanciones a Argentina antes de la final del domingo.

    Sobre la multitud colgaban imágenes de Diego Maradona y de Messi, cuya posición al lado del ‘Pelusa’ en el fútbol argentino es incuestionable. Y fue Messi, una vez más, quien encarnó la fe de su país y marcó la diferencia.

    La final exigirá algo distinto: España no carga con el pasado de Inglaterra, y Argentina no puede asumir que se replegará para proteger una ventaja, como hizo Inglaterra. Si la semifinal se alimentó de furia, la final se decidirá por control.

    Por eso el arranque será clave: Argentina remontó el miércoles, pero si España, dueña de la posesión, se adelanta, la reacción será mucho más difícil.

  • imago-sport-1080114956.jpgBildbyran

    Todo sobre La Albiceleste

    Cuando los jugadores argentinos hablan de «hacerlo por Messi», puede parecer demagogia. Pero es real. Para sus compañeros y la afición, Messi es mucho más que un jugador.

    Por eso, aunque Argentina se quedó atrás en el marcador, sus hinchas siguieron animando a todo volumen. No cundió el pánico, igual que ante Cabo Verde, Egipto o Suiza. ¿Para qué entrar en pánico cuando tienes a Messi?

    La pregunta sigue vigente tras el miércoles. Inglaterra fue la que entró en pánico, replegándose para proteger su ventaja. Se encerró en su área demasiado tiempo ante un equipo muy peligroso. No sorprendió que acabara cediendo.

    Enzo Fernández marcó el empate, pero fue Messi quien encendió la mecha: asistió al mediocampista y luego envió el centro que Lautaro Martínez cabeceó para la victoria.

    Sobre todo, la fe en Messi impulsó a Argentina. Con él en la cancha todo parece posible. Así se sintió el miércoles.

    «Llevo un año preparándome y entrenando, y sabía que iba a darlo todo para estar en la mejor forma posible», dijo Messi. «Ahora mismo, solo quiero disfrutar. No estoy hablando de mi último Mundial ni nada por el estilo. Este equipo siempre lo da todo y no le debe nada a nadie.

    «Este equipo nunca deja de intentarlo. Salimos a ganar con nuestro fútbol y nuestra determinación, y estamos en otra final del Mundial».

    Para España la tarea es clara, aunque no fácil: quitarle tiempo y espacio. Argentina, por su parte, no puede limitarse a esperar la magia de su capitán; el resto del equipo debe generar problemas suficientes para que la Roja no pueda concentrarse solo en Messi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un paso más

    La final del domingo es histórica. Argentina puede ser la primera selección desde Brasil 1962 en revalidar el título. España puede forjar un nuevo legado con un equipo hecho para este momento.

    Para Messi es otra oportunidad de hacer historia: una nueva capa de inmortalidad para un jugador ya considerado eterno. En 2022 se puso a la altura de Maradona al dar un Mundial a Argentina; el domingo puede hacer algo que ni siquiera Maradona logró: levantarlo por segunda vez.

    «Diego fue verdaderamente grande», afirmó Messi. «Nunca quise compararme con él. Para mí, es el mejor de todos.

    Compartimos momentos maravillosos. En 2010, en el Mundial, tuvo una racha brillante. Hablamos de los rivales y de los partidos de aquel torneo.

    Hoy, esté donde esté, estará feliz, disfrutando de todo esto, teniendo en cuenta lo mucho que significaba para él la selección y el legado que dejó. Es un regalo para él».

    Messi ha dado muchos regalos a Argentina, por eso la afición canta su nombre con pasión. La canción del verano celebra su capacidad de inspirar devoción y sonó hasta la noche en Atlanta.

    «Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón».

    que se traduce como

    «Por las Malvinas, por Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeona».

    Los hinchas lo ven como el último Mundial de Messi, aunque él lo niegue, y eso aumenta la urgencia del partido del domingo.

    Ante España, los cánticos se pondrán a prueba y la fe se mantendrá viva. Quizá deban sufrir, esperar y confiar en su momento.

    El miércoles vimos que la fe da la vuelta a un partido; el domingo sabremos si puede hacer historia.


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