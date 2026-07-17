ATLANTA — La mayoría de los asistentes no se percataron del momento que se convertiría en la imagen emblemática de la victoria de Argentina sobre Inglaterra.

Con un gol en contra y enfrascado en un cruce verbal con Jude Bellingham, Lionel Messi hizo una mueca que, horas después, se volvió meme y leyenda del Mundial. Su mensaje fue claro: «Que empiece el partido». A partir de ahí, no hubo vuelta atrás.

Algunos lo llamarán el punto de inflexión. No lo fue, al menos no por sí solo. Argentina no necesitaba que Bellingham les motivara ni les ayudara a recuperar la confianza. Ya la tenían, y lo han demostrado todo el verano.

Por eso el centro de Atlanta se tiñó de azul y blanco, con los hinchas argentinos doblando en número a los ingleses. Por eso los cánticos taparon el «God Save the King». Por eso las canciones suenan menos como un sueño y más como una predicción.

Es también por eso que Argentina ha superado los contratiempos que han marcado su Mundial. Ante el último, Messi puso cara de disgusto, siguió adelante y le dio la vuelta al partido.

Esa convicción los lleva hasta la final del domingo. España será otro desafío, pero Argentina llega creyendo que, con Messi y su ejército, ningún partido es inalcanzable.