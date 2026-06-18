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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Dar el siguiente paso»: ¿Está Gio Reyna listo para un papel más relevante en la selección de EE. UU. en el Mundial si Christian Pulisic se pierde el partido contra Australia?

Analysis
USA
G. Reyna
FEATURES
USA vs Australia
Australia
World Cup

Estados Unidos podría echar de menos a un delantero clave. ¿Recurrirán a Reyna para dar el impulso necesario en el segundo partido de la fase de grupos?

SEATTLE — El gol de Gio Reyna silenció a los escépticos y recompensó a quienes creían en él. Tras tres años y medio de preparación, su remate de exterior del pie fue el broche a una larga espera.

En ese instante pareció que Reyna tocaba su cima. Después de más de tres años de frustraciones en Copas del Mundo, por fin calló críticas con un tanto ante Paraguay, en uno de los mejores resultados de la historia de su selección.

Ahora la selección de Estados Unidos se prepara para otro partido clave: el Mundial contra Australia en Seattle. Si gana, liderará el grupo y podría avanzar en casa; si empata o pierde, la ruta se complica. Así de fina es la línea en una Copa del Mundo.

Hay jugadores capaces de decidir en esos momentos: Christian Pulisic, si finalmente juega; Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest… Todos han demostrado poder cambiar un partido.

Lo mismo ha hecho Reyna, lo que lleva a la gran pregunta: ahora que tiene ese gol, ¿podrá dar un paso más y convertirse en un jugador clave capaz de cambiar el rumbo de los partidos con Estados Unidos?

«Tengo muchas ganas de dar ese siguiente paso», declaró Reyna a GOAL a principios de este mes, «y creo de verdad que puedo hacerlo. Quiero mantenerme en forma. Estoy haciendo muchas cosas fuera del campo para intentar mantenerme al máximo nivel».

«Solo quiero aprovechar al máximo mi talento. Ojalá este Mundial sea el inicio».

Ese impulso llegó ante Paraguay y podría allanarle el camino para lograr aún más antes de que termine el torneo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La actuación de Paraguay

    Poco después de marcar el gol más importante de su joven carrera, Reyna admitió que no había disparado lo suficiente. Desde hace semanas, sus seres queridos le animan a hacerlo más a menudo y a confiar en sí mismo para decidir los partidos.

    «Sé que tengo buen disparo, pero quizá, cuando estoy en mi posición, busco primero el pase», declaró Reyna tras el partido. «Quieren que sea un poco más egoísta a veces. Mi forma natural de ver el juego es involucrar a los compañeros, y siempre me gusta pasar el balón. Me encanta dar una asistencia tanto como marcar goles. Así que, sí, simplemente intento hacer lo que sea que ayude».

    Ante Paraguay, lo que funcionó fue una impresionante «trivela»: tras un pase de Alex Freeman, Reyna entró al área y lanzó un tiro con efecto con el exterior del pie. El portero paraguayo, Orlando Gill, no tuvo oportunidad. En solo ocho minutos, Reyna tocó el balón 14 veces; con ese único remate bastó para recordar su talento. A pesar de lesiones y altibajos, sigue siendo un jugador “especial”, como dice Mauricio Pochettino, y los jugadores especiales marcan la diferencia.

    Pulisic podría ausentarse el viernes por lesión, así que, si no juega, ¿será Reyna quien dé la respuesta que EE. UU. necesita sin su estrella?

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los argumentos a favor de Reyna

    Aunque luego hablaremos de lo que Reyna no puede hacer, mejor empezar por sus virtudes. Es un jugador muy creativo que suele brillar en los momentos clave, especialmente con la camiseta de Estados Unidos.

    El viernes es, por supuesto, un momento importante. Hay pocos más importantes que un partido del Mundial, sobre todo en casa, y si analizamos los historiales, el de Reyna se encuentra entre los mejores de este grupo en lo que respecta a partidos decisivos. Ha dado un paso al frente de forma habitual en los grandes enfrentamientos de la Liga de Naciones, y ya hemos comentado lo que aportó en el partido contra Paraguay.

    Si Pulisic no juega el viernes, Estados Unidos necesitará esa chispa. Australia será un rival durísimo, como mostró ante Turquía, con algunos de los centrocampistas jóvenes más talentosos del mundo. Para superar a los Socceroos hará falta brillantez individual: un regate, un pase o, quizás, una trivela inesperada.

    Reyna ofrece más destellos que la mayoría y, tras su gol del fin de semana, habrá recuperado parte de la confianza que a veces pierde. Hay partidos que piden ciertos jugadores, y un rival que se repliega invita a un futbolista como él.

    Sin embargo, hay dudas sobre cómo le iría ante esta específica selección australiana.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Los cargos que se le imputan

    En los últimos años, Reyna ha sufrido varias lesiones en momentos inoportunos. Como consecuencia, nunca ha parecido capaz de darlo todo físicamente. Varias métricas de carrera lo muestran como un jugador que, o no quiere, o no puede alcanzar su velocidad máxima con frecuencia durante los partidos. Eso, en parte, explica por qué no ha jugado tanto como desearía.

    «En el fondo, confío plenamente en mi capacidad y en lo que puedo hacer cada vez que piso el campo», declaró a GOAL a principios de este mes. «No es fácil cuando sabes que quizá solo jugarás 20 minutos. El ritmo de partido a partido es clave y debo considerarlo para dar el siguiente paso en mi carrera».

    Ante Australia eso no importa tanto, pues probablemente sea el rival quien busque aprovechar su velocidad al contraataque. Si Reyna parte como centrocampista ofensivo, su misión será desarticular la sólida defensa australiana cuando se repliegue.

    Sin embargo, su defensa es muy física: Pulisic lo comprobó el otoño pasado, cuando sufrió una lesión tras una dura entrada en el centro del campo. Los Socceroos alinean tres centrales de más de 191 cm y no les faltan jugadores dispuestos a entrar con fuerza. Son un grupo muy físico y se enorgullecen de ello.

    Ante ese estilo, surgen dudas sobre cómo respondería Reyna, pese a que ya lidia con el contacto en la Bundesliga. Su historial de lesiones invita a preguntarse si está preparado para un duelo que podría volverse muy áspero.

    Alejandro Zendejas o Brenden Aaronson tienen más potencia. Weston McKennie o Malik Tillman podrían avanzar para dejar espacio a Sebastián Berhalter o Cristian Roldán. También está Tim Weah, capaz de estirar la defensa por las bandas.

    O quizá sea Reyna, cuyas virtudes pesen más que sus defectos si recibe la oportunidad.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Ayudar al equipo

    En definitiva, Reyna puede marcar la diferencia de varias formas. Puede salir de titular para desestabilizar a Australia desde el principio o ingresar desde el banquillo, como contra Paraguay, para cambiar el partido. Para él no hay mucha diferencia: aceptará cualquier papel que se le asigne, sea grande o pequeño.

    «Siempre tengo confianza, así que eso nunca ha sido un problema», afirmó. «Es sencillo: hago todo lo posible para ayudar al equipo. Da igual si juego los 90 minutos, no juego o entro desde el banquillo, como contra Paraguay; solo quiero aportar y ser positivo».

    Su gol ante Paraguay recordó lo que puede aportar, y quizá el viernes tenga otra oportunidad en un duelo clave de la selección estadounidense.

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