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Muhammad Zaki

Traducido por

Danny Welbeck se someterá al reconocimiento médico con el Chelsea mientras ultima su sorprendente traspaso desde el Brighton

Fichajes
D. Welbeck
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Premier League

El Chelsea está a punto de cerrar uno de los fichajes más inesperados del mercado de verano, ya que el delantero del Brighton Danny Welbeck se prepara para pasar el reconocimiento médico en Stamford Bridge. El nuevo entrenador, Xabi Alonso, ha identificado al veterano atacante como el candidato ideal para aportar una experiencia vital en la Premier League a una plantilla joven que ha tenido problemas de regularidad durante toda la era BlueCo.

  • Alonso busca liderazgo veterano en Stamford Bridge

    En un cambio significativo respecto al reciente compromiso del Chelsea de fichar a jóvenes promesas, el club londinense está ultimando ahora un acuerdo por Welbeck, de 35 años. El exdelantero del Manchester United y del Arsenal ha recibido permiso para someterse al reconocimiento médico en el oeste de Londres mientras se prepara para firmar un contrato de dos años con el club, según la BBC.

    Se espera que el veterano atacante se una a sus nuevos compañeros en Hong Kong la próxima semana para la gira de pretemporada. Esta campaña de fichajes supone un ajuste claro en la estrategia después de que el club terminara en una discreta 10.ª posición en la Premier League la pasada temporada.



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  • Fulham v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Demostrando que los escépticos estaban equivocados en el Brighton

    Aunque algunos puedan cuestionar la lógica de fichar a un delantero de más de 30 años, el reciente estado de forma de Welbeck demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer al más alto nivel. El internacional inglés fue una revelación durante la última campaña y, de forma notable, participó en 37 de los 38 partidos de liga del Brighton y terminó como máximo goleador del club con 13 tantos.

    Welbeck ostenta actualmente el récord como máximo goleador del Brighton en la Premier League, tras haber firmado 46 goles en 176 apariciones en la máxima categoría. Su condición física y su fiabilidad son exactamente lo que Alonso quiere ver en su línea de ataque, mientras busca dejar atrás la fase de proyecto en el desarrollo del club.

  • ¿El final del camino para la cantera del Chelsea?

    La llegada de Welbeck llevará inevitablemente a una importante limpieza en la delantera del Chelsea, que actualmente cuenta con seis delanteros del primer equipo. La cúpula del club está ahora dispuesta a escuchar ofertas por varios jugadores que antes eran considerados parte de la visión a largo plazo. Entre los que podrían salir están Nicolas Jackson, Liam Delap y Marc Guiu.

    Emmanuel Emegha, que se incorporó al club procedente del equipo hermano Estrasburgo a principios de este verano, sigue siendo un candidato a continuar en la dinámica del primer equipo, pero el enfoque está cambiando claramente hacia una plantilla más equilibrada. En las conversaciones internas se ha señalado que la obsesión del club con la juventud fue un factor principal en su incapacidad para pelear por títulos.

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  • jordan henderson(C)Getty Images

    Un giro decisivo hacia la experiencia

    La reconstrucción veraniega del Chelsea no muestra señales de frenarse. Junto a Welbeck, el Chelsea también estaría interesado en el también veterano Jordan Henderson mientras continúa remodelando la plantilla de Alonso. El Chelsea también se ha reforzado con las llegadas de Morgan Rogers y Marco Palestra, y se esperan más movimientos antes de que se cierre el mercado de fichajes.

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