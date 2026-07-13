El actor y seguidor del West Ham Dyer ha dado novedades sobre el futuro de su yerno Bowen. El capitán de los Hammers ha estado en el ojo de los rumores de traspaso tras la salida del club de la máxima categoría. Sin embargo, en el evento benéfico «A Match for Emilee», Dyer afirmó que el jugador de 29 años no planea forzar su salida de Londres.

«Es un hombre estupendo y leal», declaró Dyer a talkSPORT. «Sobre todo, es familia, el padre de mis nietos. Ha sido duro, se merece la Champions y, sea cual sea su decisión, yo le apoyaré. No creo que se vaya; dominará la Championship».



