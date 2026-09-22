Danilo, exdefensa y capitán de la Juventus, habla durante el programa GNT en el episodio de Papo de Segunda: «A menudo nos acunamos en la maravillosa idea de que existe un lugar, o una forma de vivir, en la que reside nuestra felicidad. Pero no es así. La vida en sí, la experiencia de vivir, es un entramado de matices, una alternancia continua de momentos, sensaciones, experiencias. También pienso en lo que se llama el efecto meseta, esa convicción por la que pensamos: “Vale, llegaré a cierto punto y, una vez lo alcance, mi vida será por fin...”. Es la mayor ilusión, una gran mentira».
Danilo, tajante: «Quería cerrar mi carrera en la Juventus»
Danilo prosigue, como recoge TuttoJuve.com: "Yo, sinceramente, pensaba que iba a construir mi carrera y que la iba a terminar jugando en Europa, para luego acabarla en la Juventus, justo como había planeado. Después, de repente, por una cuestión interna, me encontré en una situación en la que ya no era considerado de la misma manera, ya no tenía el mismo reconocimiento y ya no entraba en el proyecto. Y pensé: 'Joder, ¿y ahora qué? ¿Y todos mis planes?'. Pero esos planes no los había decidido yo del todo. Y esa es precisamente la capacidad que debemos desarrollar: aprender a bailar con las incertidumbres de la vida, a adaptarnos a lo que sucede y, al mismo tiempo, a seguir siendo fieles a nuestra singularidad".
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