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¡Daniel Munoz, al Nottingham Forest! El Crystal Palace acuerda un traspaso de 22 millones de libras por el carrilero
El Forest cierra un acuerdo por la estrella colombiana
Según The Athletic, el equipo de Oliver Glasner se ha movido con rapidez para asegurarse los servicios de uno de los jugadores de banda más consistentes de la Premier League. Tras una serie de negociaciones productivas entre los dos clubes, se ha acordado una cantidad de 22 millones de libras, poniendo fin a la especulación sobre el futuro del jugador de 30 años en Selhurst Park.
Se espera que el veterano carrilero comprometa su futuro con el Nottingham Forest firmando un contrato de tres años, que también incluye una opción del club para ampliar el vínculo 12 meses más. Esta incorporación representa una inversión significativa para el Forest, que quiere reforzar sus transiciones defensivas y ofensivas.
- AFP
Un reencuentro con Oliver Glasner
El traspaso supone un fascinante subargumento táctico, ya que Munoz está a punto de reencontrarse con el hombre que le ayudó a brillar en Londres. Si la operación se cierra como se espera, volverá a trabajar a las órdenes del entrenador del Forest, Glasner. El técnico austriaco llegó al Palace a principios de 2024, poco después de que Munoz se incorporara procedente del Genk, y ambos forjaron un sólido vínculo profesional.
El Forest aún no ha terminado con su campaña de fichajes, ya que la directiva pretende realizar al menos una incorporación más antes de que venza el plazo de traspasos el martes. Glasner, al hablar tras el empate 2-2 de su equipo contra el Liverpool el sábado, se mostró abierto a la posibilidad de que haya más movimientos en el mercado: «Ya veremos. Podría haber más. Tengo mucha confianza en que encontraremos e incorporaremos a los jugadores adecuados, con el perfil adecuado y el carácter adecuado».
Impacto estadístico y legado en el Palace
Muñoz deja el sur de Londres después de haberse consolidado como uno de los favoritos de la afición, especialmente tras ayudar al club a lograr un éxito histórico en el continente. El colombiano firmó una campaña impresionante la pasada temporada, con cinco goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, incluidas 12 apariciones en la Conference League, torneo en el que el Crystal Palace levantó el trofeo para conquistar un título europeo por primera vez. Tras firmar un nuevo contrato en abril de 2025, todavía le quedaban dos años de vinculación, pero el atractivo de un nuevo proyecto en el City Ground resultó decisivo.
Después de llegar al Crystal Palace procedente del Genk belga por una cantidad modesta de 6,9 millones de libras, Muñoz demostró ser una gran operación, disputando un total de 109 partidos. Su última participación fue como suplente no utilizado en la derrota por 4-1 del Crystal Palace ante el Manchester City en Selhurst Park el viernes.
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El ajetreado verano del Forest continúa
La ofensiva por Munoz demuestra la determinación del Forest por adelantarse a sus rivales en objetivos clave. El club ya había mostrado interés en Anan Khalaili antes de que fichara por el Palace y había mantenido contactos preliminares por Javi Rueda, del Celta de Vigo.
Munoz está ahora a un paso de convertirse en el sexto fichaje del Forest en un productivo mercado de verano, sumándose a una llegada de talento pensada para remodelar la plantilla del primer equipo. Sigue así los aterrizajes de Liam Delap, Ousmane Diomande, Gustavo Sa, Xaver Schlager y Steven Benda.
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