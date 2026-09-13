Jonathan Moscrop
Traducido por
Daniel Maldini, ileso tras una colisión entre dos coches en Milán después de la victoria ante el Cagliari
Una colisión dramática al amanecer en Milán
Según La Gazzetta dello Sport, el delantero del Cagliari Daniel Maldini se vio en el centro de un dramático accidente de tráfico en la madrugada del domingo, tras una noche de fiesta en Milán. El incidente se produjo aproximadamente a las 5:15 de la mañana en la intersección de Via Tolentino y Via Francesco Caracciolo. Apenas unas horas antes, el atacante había sido protagonista sobre el terreno de juego al marcar el penalti decisivo en la victoria del Cagliari contra el Atalanta en Bérgamo el sábado 12 de septiembre.
La colisión al amanecer implicó inicialmente a dos vehículos, antes de que un tercer Mercedes SUV aparcado también fuera golpeado durante la caótica secuencia de acontecimientos en las calles de Milán.
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Rápidos chequeos hospitalarios y tranquilidad legal
Los servicios de emergencia reaccionaron rápidamente en el lugar de los hechos, desplegando tres ambulancias y un coche medicalizado para atender a los implicados. En total, seis personas sufrieron heridas leves, y cinco de ellas fueron trasladadas al hospital para una evaluación adicional. Maldini fue llevado al Hospital Fatebenefratelli como medida de precaución, donde se sometió a una breve revisión antes de recibir el alta y regresar a casa.
«Tras una breve revisión con código azul en urgencias, Daniel recibió el alta de inmediato y regresó a casa. Se encuentra en buen estado de salud», explicó el abogado del jugador, Danilo Buongiorno. «Daniel está bien y no ha sufrido ninguna lesión, y mucho menos grave».
Reconstruyendo pieza a pieza lo ocurrido a pie de calle
Las investigaciones siguen en curso mientras las autoridades locales trabajan para reconstruir la secuencia exacta de la colisión. Los informes iniciales indican que un vehículo que circulaba por Via Caracciolo chocó con el coche de Maldini cuando este salía de Piazza Caneva. Los investigadores sugieren que el vehículo del delantero del Cagliari no cedió el paso, lo que provocó un impacto entre la parte delantera izquierda del coche de Maldini y la parte delantera derecha del vehículo que se aproximaba.
El impacto secundario hizo que el primer vehículo se precipitara contra un Mercedes SUV aparcado en una plaza de estacionamiento reservada a residentes.
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Pensando ya en la recuperación y el regreso
Con el susto de salud ya completamente superado y la tranquilidad legal aportada por sus representantes, Maldini puede volver a centrarse en los asuntos futbolísticos. Tras salir del aterrador incidente de madrugada con solo un susto menor y sin ninguna lesión física, el delantero buscará reincorporarse a sus compañeros del Cagliari. Se espera que los responsables del club le den la bienvenida de nuevo a los entrenamientos mientras se intensifican los preparativos para sus próximos partidos de la Serie A.
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