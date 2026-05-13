Daniel Levy «reza todos los días» por la permanencia del Tottenham, mientras que el expresidente se muestra «increíblemente decepcionado» por la lucha por el descenso en la Premier League

A pesar de la difícil situación del equipo, el expresidente conserva la esperanza. Al preguntarle por la posición en la liga, respondió: «Un vacío… pero soy optimista y creo que nos mantendremos en la Premier League».

Durante su investidura el miércoles, habló con el príncipe de Gales, seguidor del Aston Villa. «Le agradecí por dejarnos ganarles hace semanas y me deseó suerte para que el Tottenham se mantenga en la Premier», añadió.