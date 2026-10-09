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Daniel Farke ofrece una actualización desigual sobre las lesiones del Leeds United, con Daniel James descartado para el choque ante el Arsenal
Extremo de baja tras sus compromisos internacionales
Las opciones ofensivas del Leeds han sufrido un duro golpe después de que James sufriera una lesión de espalda mientras estaba concentrado con su selección. La ausencia del extremo obliga aún más a Farke a exprimir su plantilla, con el defensa Rodon todavía de baja mientras continúa su rehabilitación por un problema en los isquiotibiales. Estos contratiempos físicos hacen necesario reajustar el once inicial, ya que el conjunto visitante aspira a mantener su positivo inicio de campaña en la Premier League.
- News Images
El entrenador detalla las ausencias clave de la plantilla
El técnico alemán ofreció la última hora del equipo durante su rueda de prensa previa al partido antes del viaje a la capital.
En declaraciones a los periodistas, Farke detalló el plazo de recuperación de Rodon antes de confirmar que James no tendrá ningún papel ante el Arsenal: "Joe va por buen camino en su rehabilitación y está progresando bien. Ya ha completado sesiones individuales sobre el césped, pero todavía pasará un tiempo hasta que vuelva a entrenarse con el equipo.
"Además, Daniel James se perderá el partido contra el Arsenal, así que está de baja por una lesión de espalda. Regresó con esta lesión de espalda, más o menos, de su selección y por eso no está disponible para este partido".
El dúo atacante aumenta sus opciones de entrar en la convocatoria
También hubo noticias más alentadoras en ataque, con Bahoya y Wilson dando ambos pasos tangibles hacia una plena forma física.
Al valorar las opciones de Bahoya tras un problema de tobillo, Farke explicó: "Jean-Matteo Bahoya también volvió con un esguince de tobillo, pero tiene mucho mejor aspecto. Hoy ha sido la primera vez que ha estado con nosotros sobre el césped. Tenemos que esperar ahora para ver cómo reacciona su cuerpo, pero parece que hay una posibilidad de que esté disponible. Al menos ha habido progresos".
Después, el entrenador ofreció una actualización sobre Wilson tras su regreso de una dolencia muscular: "Y también hay buenas noticias con Harry Wilson tras su lesión muscular: ha vuelto a entrenarse con el equipo desde el martes. De nuevo, también tenemos que esperar ahora cómo reacciona su cuerpo, pero también hay una posibilidad de que esté disponible de cara a este partido".
- AFP
La racha de imbatibilidad se enfrenta a una prueba formidable
Ahora le espera un desafío formidable al equipo invicto de Farke mientras se prepara para visitar el Emirates Stadium el sábado 10 de octubre. El conjunto de Mikel Arteta ocupa actualmente la segunda plaza de la clasificación tras ganar cuatro de sus primeros cinco partidos. Además, el Arsenal presume de un dominante balance en los enfrentamientos directos, con ocho victorias consecutivas sobre el Leeds, además de una racha de nueve partidos sin perder en casa ante el club de Yorkshire.
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