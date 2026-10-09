El técnico alemán ofreció la última hora del equipo durante su rueda de prensa previa al partido antes del viaje a la capital.

En declaraciones a los periodistas, Farke detalló el plazo de recuperación de Rodon antes de confirmar que James no tendrá ningún papel ante el Arsenal: "Joe va por buen camino en su rehabilitación y está progresando bien. Ya ha completado sesiones individuales sobre el césped, pero todavía pasará un tiempo hasta que vuelva a entrenarse con el equipo.

"Además, Daniel James se perderá el partido contra el Arsenal, así que está de baja por una lesión de espalda. Regresó con esta lesión de espalda, más o menos, de su selección y por eso no está disponible para este partido".