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Dani Olmo avisa al Real Madrid y al PSG al poner fin a su sequía goleadora en la goleada del Barcelona al Real Betis
El Barcelona continúa su marcha imparable en LaLiga
El equipo de Hansi Flick no dio muestras de aflojar el ritmo el sábado por la noche y desmanteló al Real Betis con una actuación de gran eficacia en el Estadio La Cartuja. El triunfo por 5-2 fue la novena victoria consecutiva del Barcelona en Liga y consolidó aún más su condición de equipo a batir en España esta temporada. Fue una actuación completa en la que marcaron cinco jugadores distintos, una muestra de la enorme flexibilidad táctica y la profundidad ofensiva de las que dispone actualmente el cuerpo técnico azulgrana.
Entre los goleadores estuvo Olmo, que por fin puso fin a una frustrante espera para volver a marcar. El centrocampista ha sido una pieza fundamental en el esquema de Flick desde su llegada, pero llevaba varias semanas sin ver puerta pese a mantener un alto nivel de juego. Su gol contra el Betis sirvió para recordar, en el momento oportuno, su capacidad de definición.
La victoria permite al Barcelona mantener su cómoda ventaja al frente de la clasificación y supone el impulso anímico perfecto antes de una exigente serie de partidos.
- AFP
Olmo reflexiona sobre el fin de su sequía goleadora
En declaraciones a los medios tras el pitido final, el exjugador del RB Leipzig restó importancia a sus estadísticas personales.
«Estoy muy contento de seguir marcando goles y dando asistencias. Me alegra seguir aportando al equipo. Llevaba un tiempo sin marcar, pero eso no me importaba», declaró Olmo a la web oficial del club. «Solo quería que el equipo ganara, y eso era lo que estábamos haciendo. Estoy contento, pero porque el equipo ganó y sumamos los tres puntos».
Pruebas de máxima exigencia ante el PSG y el Real Madrid
El regreso de Olmo al gol no podría llegar en mejor momento para el Barcelona, que afronta ahora una semana decisiva para su temporada. Los catalanes se enfrentarán al Paris Saint-Germain este martes en un duelo de Champions League de enorme importancia antes de recibir el próximo domingo a su eterno rival, el Real Madrid, en el primer Clásico de la temporada liguera. Estos dos partidos serán la prueba definitiva para saber si el Barça puede aspirar realmente a conquistar títulos importantes esta temporada.
Olmo tiene ganas de medirse a los mejores y ha expresado la ilusión de toda la plantilla ante los retos que se avecinan. «Intento hacer lo mejor para el equipo. Todos estamos contentos y preparados para la semana que viene. Vamos a jugar contra el vigente campeón de la Champions League y contra nuestro mayor rival. Estamos motivados», añadió el centrocampista.
- Getty Images Sport
Flick busca mantener la buena racha
El Barcelona debe centrarse de inmediato en Europa: el PSG, vigente campeón europeo, visita Cataluña el martes. Ese duelo de máxima exigencia en la Champions League dejará a la plantilla muy poco tiempo para recuperarse antes del gran Clásico del próximo domingo.
El Real Madrid viajará para enfrentarse a su eterno rival en un partido de Liga que podría marcar en gran medida la lucha por el título en este inicio de temporada. Con pleno de puntos en Liga, un equipo bien conjuntado tácticamente y un Olmo revitalizado, el Barça alcanza su mejor nivel justo cuando se acerca su mayor desafío.
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