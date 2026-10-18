El equipo de Hansi Flick no dio muestras de aflojar el ritmo el sábado por la noche y desmanteló al Real Betis con una actuación de gran eficacia en el Estadio La Cartuja. El triunfo por 5-2 fue la novena victoria consecutiva del Barcelona en Liga y consolidó aún más su condición de equipo a batir en España esta temporada. Fue una actuación completa en la que marcaron cinco jugadores distintos, una muestra de la enorme flexibilidad táctica y la profundidad ofensiva de las que dispone actualmente el cuerpo técnico azulgrana.

Entre los goleadores estuvo Olmo, que por fin puso fin a una frustrante espera para volver a marcar. El centrocampista ha sido una pieza fundamental en el esquema de Flick desde su llegada, pero llevaba varias semanas sin ver puerta pese a mantener un alto nivel de juego. Su gol contra el Betis sirvió para recordar, en el momento oportuno, su capacidad de definición.

La victoria permite al Barcelona mantener su cómoda ventaja al frente de la clasificación y supone el impulso anímico perfecto antes de una exigente serie de partidos.



