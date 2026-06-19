Dani Olmo advierte a Marc Cucurella: «Lo pasará mal» ante Lamine Yamal, tras el fichaje del canterano azulgrana por el Real Madrid

El mediapunta del Barcelona admitió que el plantel desconocía el fichaje, pero le deseó lo mejor a su amigo pese a la nueva rivalidad en la liga.

Olmo declaró a Sport: «No nos lo esperábamos. Se lo guardó para sí mismo. Si eso es lo que quería, me alegro por él porque es mi amigo; ahora va a tener que sufrir en la liga, y nosotros también. Va a tener que sufrir contra Lamine, por ejemplo».