El viaje de España a Split supone un aliciente especial para la estrella del Barcelona, que conoce muy bien la intimidante reputación del estadio del Hajduk Split. Mostrando su ilusión por jugar bajo la intensa presión de la afición local en el Stadion Poljud, Olmo dijo: "Es un ambiente muy caliente. La afición aprieta mucho y apoya con fuerza a su equipo y a sus jugadores.

"Es un partido de fútbol precioso que vamos a poder disfrutar sobre el campo. Ese tipo de ambiente te da una motivación extra. Los partidos en este estadio me traen muy buenos recuerdos. Tengo un gran respeto por el Hajduk".

Al recordar su valiente decisión de marcharse a Zagreb siendo muy joven para abrirse camino en el fútbol profesional, Olmo continuó: "Cada uno tiene su propia historia, su camino y sus razones. Tomé esa decisión por el interés del Dinamo y por su deseo de ayudarme a crecer. Confié en eso y acabó siendo uno de los mejores momentos de mi carrera. Me fui con 16 años y estaba solo con mi madre en un país nuevo y con un idioma nuevo. Fue duro, pero bonito. Estoy feliz de volver".

También expresó su gratitud hacia el país que marcó su carrera: "Son sentimientos únicos. Es un país que me dio todo, o casi todo, lo que tengo. Es una oportunidad preciosa poder volver aquí, aunque sea a Split y no a Zagreb. Vendrán familiares y amigos... Tengo muchísimas ganas".