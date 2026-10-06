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Dani Olmo advierte a España de la «peligrosa» respuesta de Croacia tras la humillación por 7-0 a Inglaterra
Olmo pide cautela ante Croacia
El centrocampista ofensivo de España Olmo ha advertido a sus compañeros de equipo de que deben estar en máxima alerta de cara a su duelo de la UEFA Nations League contra Croacia en el Stadion Poljud. El equipo de Slaven Bilic aún acusa la derrota más humillante de su historia futbolística después de ser arrollado por Inglaterra por 0-7 en casa. Olmo cree que ese durísimo revés solo servirá como motivación extra para que Croacia recupere su orgullo ante su afición.
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Una exestrella del Dinamo anticipa una reacción adversa
El partido tiene un profundo significado personal para Olmo, que habla croata con fluidez tras haberse formado y haber iniciado su carrera profesional en el Dinamo de Zagreb desde los 16 años. En su rueda de prensa previa al encuentro, al hablar del posible resurgir de los anfitriones, Olmo subrayó: «Espero una Croacia más peligrosa. No vienen de un partido fácil, pero jugar ante su afición no será fácil para nosotros».
Al referirse a la dura derrota por siete goles que sufrió su rival a manos de Inglaterra, el jugador de 28 años añadió: «Nos sorprendió mucho. Pero mañana veremos cómo reaccionan... Hemos jugado muchos partidos contra ellos. Sabemos que son muy fuertes y que tienen grandes jugadores. No será fácil para nosotros. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en nuestro propio juego».
«Una oportunidad preciosa para volver»
El viaje de España a Split supone un aliciente especial para la estrella del Barcelona, que conoce muy bien la intimidante reputación del estadio del Hajduk Split. Mostrando su ilusión por jugar bajo la intensa presión de la afición local en el Stadion Poljud, Olmo dijo: "Es un ambiente muy caliente. La afición aprieta mucho y apoya con fuerza a su equipo y a sus jugadores.
"Es un partido de fútbol precioso que vamos a poder disfrutar sobre el campo. Ese tipo de ambiente te da una motivación extra. Los partidos en este estadio me traen muy buenos recuerdos. Tengo un gran respeto por el Hajduk".
Al recordar su valiente decisión de marcharse a Zagreb siendo muy joven para abrirse camino en el fútbol profesional, Olmo continuó: "Cada uno tiene su propia historia, su camino y sus razones. Tomé esa decisión por el interés del Dinamo y por su deseo de ayudarme a crecer. Confié en eso y acabó siendo uno de los mejores momentos de mi carrera. Me fui con 16 años y estaba solo con mi madre en un país nuevo y con un idioma nuevo. Fue duro, pero bonito. Estoy feliz de volver".
También expresó su gratitud hacia el país que marcó su carrera: "Son sentimientos únicos. Es un país que me dio todo, o casi todo, lo que tengo. Es una oportunidad preciosa poder volver aquí, aunque sea a Split y no a Zagreb. Vendrán familiares y amigos... Tengo muchísimas ganas".
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Espera una prueba crucial en la Nations League
España viaja a Split con el objetivo de afianzar el liderato del Grupo A3 después de ganar sus tres primeros partidos, incluido un 4-1 contundente en el duelo de ida. Para Croacia, recibir a las campeonas del mundo en un hostil estadio Poljud supone una dura prueba de carácter tras dos desplomes consecutivos que les hicieron encajar 11 goles. El choque decidirá el rumbo del grupo antes del parón internacional de noviembre.
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