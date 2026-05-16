Getty Images Sport
Traducido por
Dani Dyer explica por qué su marido, Jarrod Bowen, no puede unirse a la «dulce tradición» con su padre Danny, fanático del West Ham, pues el capitán de los Hammers debe quedarse cuidando a los niños
Una visión íntima de la familia
La familia Dyer-Bowen equilibra compromisos televisivos y agendas deportivas de élite. Dani, exprotagonista de realities, ha mostrado su estrecho vínculo con su padre, el actor Danny, tras su reciente proyecto conjunto. A pesar de sus apretadas agendas, ambos se reservan tiempo para estar juntos, lejos de las exigencias de criar a tres hijos pequeños, dejando atrás al capitán del West Ham.
- Getty Images Entertainment
Reconectar lejos de casa
Los compromisos de rodaje han permitido a esta pareja del mundo del espectáculo disfrutar de un valioso tiempo a solas, lejos de las distracciones del hogar. En declaraciones a Express.co.uk, Dani Dyer dijo: «No vivimos juntos, así que cuando por fin estamos solos, lo valoramos de verdad. Normalmente, cuando estoy con él, mis tres hijos no paran de corretear por casa, así que apenas podemos hablar. En el trayecto hablamos un rato, pero al llegar trabajamos todo el día y, de regreso, uno de los dos suele quedarse dormido».
La rutina de los viernes por la noche
Esta rutina permite a Dani volver a la comodidad de la casa de sus padres y descansar mientras su marido está de guardia. Explica: «Cuando vives con tus padres les das mucha lata, y luego, cuando te mudas, les preguntas: "¿Puedo volver a quedarme en vuestra casa?"».
Dejo a los niños con Jarrod y voy a que me cuiden. Como Jarrod no come comida para llevar por su trabajo, algunos viernes le dejo a los niños, voy a su casa y compartimos cerveza y comida china. ¿Qué más se puede pedir?».
- Getty Images Sport
La lucha por la supervivencia
El West Ham, 18.º en la Premier League, está a dos puntos del Tottenham, 17.º, con solo dos jornadas por jugar. Bowen debe liderar la visita al Newcastle este domingo y el último partido contra el Leeds una semana después para evitar el descenso.