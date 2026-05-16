Esta rutina permite a Dani volver a la comodidad de la casa de sus padres y descansar mientras su marido está de guardia. Explica: «Cuando vives con tus padres les das mucha lata, y luego, cuando te mudas, les preguntas: "¿Puedo volver a quedarme en vuestra casa?"».

Dejo a los niños con Jarrod y voy a que me cuiden. Como Jarrod no come comida para llevar por su trabajo, algunos viernes le dejo a los niños, voy a su casa y compartimos cerveza y comida china. ¿Qué más se puede pedir?».