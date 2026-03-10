Getty Images Sport
Dani Carvajal responde a los aficionados del Real Madrid mientras el capitán defiende «un gesto de respeto hacia una leyenda de la Liga»
El incidente de Balaidos
El reciente enfrentamiento de La Liga entre el Celta de Vigo y el Real Madrid deparó un final dramático, ya que Álvaro Arbeloa vio cómo su equipo se llevaba los tres puntos gracias a un gol de Federico Valverde en los últimos minutos, lo que dejó a Claudio Giraldez y a su equipo frustrados después de que Iago Aspas estrellara un balón en el poste en el minuto 87.
Sin embargo, la discusión posterior al partido pronto se alejó del resultado. Carvajal, que no había sido utilizado como suplente, estaba calentando en la banda cuando Aspas entró en el minuto 83 por Óscar Mingueza. Cuando el público local se levantó para aplaudir a su héroe, el capitán del Madrid se unió a ellos.
Afrontar la reacción negativa en Internet
Esa sencilla muestra de deportividad por parte de Carvajal no fue del agrado de todos. Un grupo ruidoso de aficionados del Madrid expresó su indignación en las redes sociales, argumentando que el capitán de un club no debería elogiar públicamente a un rival durante un partido tenso y reñido.
El veterano lateral, que actualmente se encuentra recuperándose de una serie de lesiones, se vio envuelto en una tormenta digital. A pesar de la hostilidad, su aplauso no fue más que un reconocimiento a un icono del fútbol español cuya retirada podría estar acercándose.
El capitán defiende los valores deportivos.
Aunque muchos futbolistas modernos optan por ignorar a los troles de Internet, Carvajal se sintió obligado a dejar clara su postura. Un comentario concreto en su cuenta oficial de Instagram, que cuestionaba abiertamente su lealtad al escudo, provocó una inusual y directa confrontación pública por parte del defensa.
En respuesta al crítico, ofreció una valoración contundente de la situación. Escribió: «Ese gesto significa respeto, respeto por una leyenda de nuestra liga. Los valores están por encima de todo, una cualidad de la que veo que careces».
¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?
Ha sido una temporada turbulenta para el Madrid, marcada por la destitución de Xabi Alonso y el posterior nombramiento de Arbeloa como entrenador. Los blancos ocupan actualmente el segundo puesto de la Liga con 63 puntos tras 27 jornadas, a cuatro puntos de su acérrimo rival, el Barcelona.
Sin embargo, ahora toda la atención se centra en Europa. El miércoles, el Madrid se enfrenta a un reto monumental al recibir al Manchester City en el Santiago Bernabéu para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
