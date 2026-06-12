¿¡Dani Carvajal al Como?! Cesc Fábregas quiere a tres jugadores del Real Madrid, incluido un delantero cotizado, mientras el club italiano se prepara para vender a Nico Paz en un negocio ventajoso

El Como, de cara a su debut en la Liga de Campeones, busca fichar a jugadores del Real Madrid. Según ElDesmarque, Fábregas quiere al lateral Carvajal, quien ya anunció su salida del club español.

Aunque el jugador interesa a varios clubes extranjeros, el Como le ofrece seguir en Europa y competir al máximo nivel. Su experiencia se considera clave para una plantilla con poca historia en la Liga de Campeones.

Además, vigila a los jóvenes García y Palacios para apuntalar otras líneas.