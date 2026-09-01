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Dani Alves, condenado a una enorme multa de 1,7 millones de libras mientras Pumas gana la batalla legal tras su detención por agresión sexual y la rescisión de su contrato
Un tribunal suizo ratifica el fallo
El Tribunal Federal Supremo de Suiza ha desestimado el recurso del exdefensa, ratificando una resolución anterior emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Según informa ESPN Brazil, la decisión jurídicamente vinculante del 11 de junio ordena al brasileño pagar 1,7 millones de libras (2,3 millones de dólares) en concepto de indemnización a Pumas UNAM. El veredicto pone fin a un prolongado litigio legal desencadenado por la rescisión de su contrato en enero de 2023.
La batalla financiera llega a su punto álgido
Pumas reclamó inicialmente 5 millones de dólares en concepto de compensación junto con 1 millón de dólares adicional por derechos de imagen ya abonados al jugador. El club mexicano basó su reclamación en una cláusula de incumplimiento de contrato tras el arresto de Alves en Barcelona por cargos de agresión sexual. Aunque el Tribunal del Fútbol de la FIFA desestimó inicialmente la reclamación, Pumas apeló con éxito ante el TAS antes de lograr una victoria final en el tribunal más alto de Suiza.
Los gastos judiciales se acumulan
Además de la multa de varios millones de dólares, el exlateral derecho de 43 años deberá hacerse cargo de 17.000 francos suizos en costas judiciales y de otros 19.000 francos suizos en gastos procesales. Alves ya cumplió 14 meses de prisión antes de ser puesto en libertad en marzo de 2025 después de que un tribunal español anulara su condena. El triunfo legal supone una victoria significativa para Pumas a la hora de hacer cumplir las cláusulas disciplinarias en los contratos de los jugadores.
Nuevas aventuras en Portugal
Tras poner fin a su carrera como jugador, Alves ha centrado su atención en la administración futbolística y la propiedad de clubes en Europa. El exjugador de Sevilla y Barcelona completó recientemente la adquisición del club portugués de tercera división Sporting Clube de Sao Joao de Ver. Mientras se embarca en esta nueva aventura, el veterano debe ahora saldar sus obligaciones financieras pendientes con Pumas de acuerdo con la resolución judicial.
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