Pumas reclamó inicialmente 5 millones de dólares en concepto de compensación junto con 1 millón de dólares adicional por derechos de imagen ya abonados al jugador. El club mexicano basó su reclamación en una cláusula de incumplimiento de contrato tras el arresto de Alves en Barcelona por cargos de agresión sexual. Aunque el Tribunal del Fútbol de la FIFA desestimó inicialmente la reclamación, Pumas apeló con éxito ante el TAS antes de lograr una victoria final en el tribunal más alto de Suiza.