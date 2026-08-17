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Dan Burn se sincera sobre la salida de Eddie Howe del Newcastle y el honor de la nueva capitanía
La salida del entrenador provoca cambios
Howe decidió dimitir tras un decepcionante 12.º puesto en la Premier League la pasada temporada y una dura derrota por 4-1 ante el Bristol City en pretemporada. Su salida puso fin a una etapa memorable que dejó la gloria de la Carabao Cup en marzo de 2025 junto a la clasificación para la Champions League. En medio de la transición en el banquillo, Burn fue nombrado oficialmente nuevo capitán del club, heredando el brazalete de Bruno Guimaraes después de la marcha del brasileño al Arsenal este verano.
- AFP
«El cambio puede ser algo bueno»
Hablando después de la derrota de Newcastle en la tanda de penaltis por 3-2 ante el Estrasburgo el domingo, tras un empate 1-1, Burn reflexionó sobre la salida de Howe e insistió en que un liderazgo nuevo podría revitalizar a la plantilla. Sin embargo, el recién nombrado capitán admitió que la repentina marcha del técnico también le pilló por sorpresa, pese a haber percibido la profunda frustración de Howe tras su derrota en la última jornada ante el Fulham la pasada temporada: "No, si soy sincero [sobre si sabía que Howe se iba a marchar]. No pensaba que fuera a hacerlo. Sabía que estaba decepcionado después del partido contra el Fulham, pero pensé que después del verano iba a estar listo para volver", dijo, según recogió The Shields Gazette.
"Hablaba con él con regularidad durante el parón, pero sí, estaba en Canadá cuando me enteré, simplemente tenía unos cuantos mensajes cuando me desperté. Escucha, siempre hay momento para un cambio, y Eddie obviamente pensó que era el momento de dar un paso al lado. Por muchas razones, la gente sí pensaba que era el momento de un cambio. En cualquier caso, me entristeció ver marcharse al entrenador, pero el cambio puede ser algo bueno y ojalá veamos el inicio de eso esta semana".
Las ambiciones de la infancia, cumplidas por completo
El imponente central instó al vestuario a adaptarse rápidamente a las exigencias tácticas de la nueva etapa con Jaissle. Y continuó: "He jugado a las órdenes de muchos entrenadores, así que he intentado sacar un poco de cada uno. Pero, por mi experiencia, el cambio puede ser bueno si pones esfuerzo en ello y abrazas el nuevo cambio y la nueva filosofía. Como club y como ciudad, espero que eso sea lo que vamos a hacer esta temporada. Los más jóvenes van a necesitar mucho apoyo este año. Espero que la afición pueda aportar eso".
Al referirse al honor de recibir la capitanía en el club de su infancia, Burn añadió: "Estoy muy orgulloso de ser nombrado capitán del club. Hay cosas con las que realmente no puedes soñar cuando eres un niño, pero para mí ese era un sueño desde muy pronto, ser capitán del Newcastle, así que estoy muy agradecido por la oportunidad y con muchas ganas de liderar al equipo esta temporada".
- Getty Images Sport
Se avecina la prueba de la Premier League
Con su calendario de pretemporada ya concluido, el Newcastle centra rápidamente su atención en la competición oficial. El equipo de Jaissle arrancará su campaña 2026-27 de la Premier League recibiendo al Liverpool en St James' Park el domingo 23 de agosto, y ese estreno supondrá un examen inmediato para el liderazgo de Burn, que busca guiar a su equipo hacia un inicio positivo.
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