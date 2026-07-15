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Dan Burn, héroe de culto de Inglaterra, «no solo cabecea y chuta», afirma una estrella de los Tres Leones, también del noreste, que siempre confió en que ese «rematador» del Mundial triunfaría
De Darlington al Mundial: el extraordinario recorrido de Burn
Burn no debutó con la selección absoluta hasta marzo de 2025, apenas unas semanas antes de cumplir 33 años. Ahora, con 34, juega en los grandes escenarios de Norteamérica.
Su camino no ha sido fácil: el Newcastle lo descartó a los 11 años, así que tuvo que ascender por las categorías inferiores hasta que el Fulham le dio la oportunidad de saltar de la Conference a la Premier League.
Tras ganar experiencia en cesiones, su buen rendimiento en Wigan y Brighton le permitió regresar al Newcastle en enero de 2022.
Con el club de su infancia ya suma casi 200 partidos y lo ayudó a acabar con 70 años sin títulos al ganar la Carabao Cup 2025. Su ascenso se selló cuando Thomas Tuchel lo citó con Inglaterra.
Aunque no es titular fijo con los Tres Leones, su juego aéreo y su pierna izquierda lo convierten en un recurso valioso como rematador. En el Mundial 2026 ha ingresado desde el banquillo para aportar solidez defensiva.
Sus remates de cabeza han llegado a las estrellas —deleitando a los aficionados que usan el nuevo software 3D— y ha sido clave en los duelos contra México, a gran altitud, y contra Noruega en Miami, bajo un calor sofocante.
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El exdefensa de la selección inglesa siempre creyó en Burn.
Burn se ha ganado al público por su entrega total, y Pallister —natural de Durham y en colaboración con NetBetSport— lo explicó a GOAL: «Un amigo mío, Raj Singh, seguía al Darlington cuando Dan jugaba allí. Me decía: “Hay interés por ese chaval grandullón”.
«Lo veía: 1,98 m, buen cabezazo, pero no solo cabeceaba y chutaba, también sabía jugar. Pensé: “Es un poco ingenuo, pero tiene todo lo necesario”.
Eso fue hace 13, 14 o 15 años, no recuerdo. Me alegro mucho por él: pasó por varios equipos y al final llegó al club de su infancia.
«Salió al campo y lo hizo realmente bien contra México. La otra noche, cuando ellos, obviamente, se estaban desesperando y lanzaban muchos balones al área, eso era pan comido para él. Me alegro muchísimo por él.
«Juega en el club de su ciudad natal y ha ganado un título allí. Yo jugué siete partidos en el Darlington con el gran Cyril Knowles. Así que, sí, he seguido su carrera con interés».
Burn demuestra que ningún sueño es demasiado grande.
Burn, sobre su inesperado salto al Mundial: «En muchas etapas de mi carrera pasará lo mismo: solo cuando me retire podré valorar lo ocurrido.
«Fue increíble jugar mi primer Mundial a los 34 años y sumar minutos. Es algo que nadie me quitará. De niño, mis primeros recuerdos son del Newcastle y el Mundial de 2002; entonces soñaba con vivirlo. Lo conseguí y estoy muy orgulloso.
«Es una locura. Es bonito porque no hay un camino recto para jugar al fútbol y triunfar en este deporte. Espero que esto sirva de inspiración a los niños y les demuestre que no hace falta pasar por el sistema de canteras para ser futbolista o lograr lo que uno quiere en el fútbol. Hay muchas formas diferentes de conseguirlo».
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Mundial 2026: próxima semifinal vs. Messi y Argentina.
Burn demuestra que ningún sueño es demasiado grande. Ha alcanzado cotas antes lejanas y podría terminar la semana como campeón del Mundial.
Tras superar varios duelos complicados, Inglaterra se prepara para enfrentar a Lionel Messi y Argentina en Atlanta, donde probablemente vuelva a necesitar a un defensa central de la vieja escuela.
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