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Dan Burn elogia la revolución táctica de Matthias Jaissle en el Newcastle mientras el defensa se prepara para el duelo ante el Liverpool
Comienza una nueva era con Jaissle
Burn ha vuelto a entrenarse y ha admitido que la vida en St James' Park se siente completamente diferente tras la transición en el banquillo de Eddie Howe a Jaissle. El central de 34 años, que regresó recientemente tras su compromiso internacional con Inglaterra en la Copa del Mundo, señaló un cambio significativo en el ambiente de la plantilla y en el enfoque táctico.
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Jaissle califica a Burn como un líder indispensable
Burn describió los cambios profundos en toda la ciudad deportiva y expresó su entusiasmo de cara a la próxima temporada de la Premier League junto a varias incorporaciones nuevas. Al reflexionar sobre su regreso al club, Burn destacó cuánto ha cambiado la ciudad deportiva en las últimas semanas.
«Obviamente, hay muchos cambios», admitió Burn, en declaraciones recogidas por ChronicleLive. «Siento como si estuviera llegando a un club nuevo como jugador nuevo. Hay muchos jugadores nuevos y va a ser una etapa emocionante.
«Tenemos la oportunidad de crear una nueva cultura, una nueva filosofía, una nueva forma de jugar. Así que tengo ganas de los pocos amistosos que tenemos por delante. Hay mucho que aprender. El entrenador ha llegado con una nueva filosofía, nuevas ideas y nueva terminología. Los chicos llevan haciéndolo la última semana, así que solo estoy intentando asimilarlo lo más rápido posible».
Siguiendo el legendario legado del Newcastle United
Burn ya se ha ganado el estatus de héroe de culto en Tyneside, al marcar de forma memorable en Wembley en la final de la Carabao Cup de 2025. Aquel gol fue el primero del club en el estadio nacional desde el cambio de milenio. Después de recargar energías tras su campaña en la Copa del Mundo, el jugador local sigue confiando en su estado físico y mental.
«Físicamente me encuentro bien. Mentalmente me alegro de haber tenido un pequeño descanso», reveló Burn. «Fue una temporada larga y luego, además, la Copa del Mundo; fue más bien una recarga mental. Quería tener esas pocas semanas para poder volver con ilusión a los entrenamientos y así es como me siento».
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Amistosos a la espera antes del inicio de la temporada
Burn tratará ahora de asegurarse un puesto en el once inicial en el sistema de alta intensidad de Jaissle durante los próximos partidos del VisitMalta Weekender. El Newcastle tiene previsto recibir al Bayer Leverkusen y al Estrasburgo ante un St James' Park con entradas agotadas. Esos encuentros servirán como la última prueba para la plantilla antes de que el Newcastle arranque su campaña de la Premier League contra el Liverpool.
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