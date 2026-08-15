Burn describió los cambios profundos en toda la ciudad deportiva y expresó su entusiasmo de cara a la próxima temporada de la Premier League junto a varias incorporaciones nuevas. Al reflexionar sobre su regreso al club, Burn destacó cuánto ha cambiado la ciudad deportiva en las últimas semanas.

«Obviamente, hay muchos cambios», admitió Burn, en declaraciones recogidas por ChronicleLive. «Siento como si estuviera llegando a un club nuevo como jugador nuevo. Hay muchos jugadores nuevos y va a ser una etapa emocionante.

«Tenemos la oportunidad de crear una nueva cultura, una nueva filosofía, una nueva forma de jugar. Así que tengo ganas de los pocos amistosos que tenemos por delante. Hay mucho que aprender. El entrenador ha llegado con una nueva filosofía, nuevas ideas y nueva terminología. Los chicos llevan haciéndolo la última semana, así que solo estoy intentando asimilarlo lo más rápido posible».