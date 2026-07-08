Ganar el Mundial 2026 en Norteamérica, donde ya ha marcado seis goles y llevado a los Tres Leones a cuartos de final, consolidaría su estatus.

Su último tanto llegó en la emocionante victoria 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. El excentral de los Tres Leones, Walker —en declaraciones a World Cup Betting—, respondió a GOAL sobre si se puede contener a Kane: «¡Hay que darle una patada porque él también te la dará!

Eso es lo que caracteriza a Harry: su juego integral. Aunque no marque, sigue participando y es un rival complicado. Gente como él y [Alan] Shearer tienen más de una baza: son goleadores excepcionales y además aportan al juego.

«Hay jugadores como Ian Wright o como Harry: si te despistas un segundo, quizá no estén brillando en el 92 o 93, pero su convicción de que marcarán es inquebrantable. Harry lleva diez años demostrando que los escépticos se equivocan; es fantástico. Sin él, no sabría dónde estaríamos.

«Ahora mismo, las dos puntas de lanza son, sin duda, [Jude] Bellingham y Harry. No es que nos hayan llevado a cuestas —el equipo rindió bien contra México—, pero hasta entonces lideraban el ataque e impulsaban al grupo».

Sobre la consideración de Kane como el mejor ‘9’ del mundo, Walker añadió: «Es un futbolista fantástico. A veces, jugar en el extranjero te enseña cosas nuevas. Harry aporta más: su movimiento y su capacidad para anticipar el peligro.

«Porque, obviamente, estuvo en el Tottenham durante tantos años y allí te impregnas de ese estilo del Tottenham. Bueno, creo que el Bayern le ha abierto una nueva perspectiva del fútbol. Y él lo plasma en el campo y ahora es probablemente el delantero centro más completo del mundo».