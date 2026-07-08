Ganar el Mundial 2026 en Norteamérica, donde ya ha marcado seis goles y llevado a los Tres Leones a cuartos de final, afianzaría aún más su estatus.

Su último tanto llegó en la emocionante victoria 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. El excentral de los Tres Leones, Walker —en declaraciones a World Cup Betting—, respondió a GOAL sobre si se puede contener a Kane: «¡Hay que darle una patada porque él también te la va a dar!

Eso es lo que caracteriza a Harry: su juego integral. Aunque no marque, sigue siendo un rival complicado. Gente como él y [Alan] Shearer tienen más de una cuerda en su arco: son goleadores excepcionales y además aportan al juego.

«Hay jugadores como Ian Wright o Harry: si te relajas un segundo, quizá no brillen en el 92 o 93, pero su fe en marcar es inquebrantable. Harry lleva diez años demostrando que los escépticos se equivocan; es fantástico. Sin él, no sé dónde estaríamos.

«Ahora mismo, las dos puntas de lanza son, sin duda, [Jude] Bellingham y Harry. No es que nos hayan llevado a cuestas —el equipo rindió bien contra México—, pero hasta entonces lideraban la línea de ataque e impulsaban al grupo».

Sobre su condición de posible mejor ‘9’ del mundo, Walker añadió: «Es un futbolista fantástico. A veces, jugar en el extranjero te enseña cosas nuevas. Harry ahora aporta más movimiento y entiende mejor los peligros.

«Porque, obviamente, estuvo en el Tottenham durante tantos años y allí te impregnas de ese estilo del Tottenham. Bueno, creo que el Bayern le ha abierto una nueva perspectiva del fútbol. Y él lo plasma en el campo, por lo que ahora es probablemente el delantero centro más completo del mundo».