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«Dale una patada»: así se frena a Harry Kane, explica un exdefensa inglés, quien destaca cómo el goleador batió récords tras pasar del Tottenham al Bayern
¿El mejor de todos los tiempos de Inglaterra? Kane, a punto de batir récords de goles y partidos disputados
Marcó más de 200 goles en la Premier League con los Spurs y se convirtió en su máximo goleador, pero en 2023 buscó nuevos aires al ver que no podía ganar títulos en Londres.
En Alemania, la «maldición de los trofeos» se disipó: con 32 años, Kane ya ha conquistado dos Bundesligas. En el Allianz Arena mantiene un nivel extraordinario: marcó 61 goles la temporada pasada y suma 146 en 147 partidos con el Bayern.
Su racha se nota también con Inglaterra: ya suma 85 goles y solo le faltan seis partidos para igualar el récord de apariciones de Peter Shilton. Muchos lo ven a un paso de ser el mejor de la historia.
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¿Se puede parar a Kane? Cómo se convirtió en el mejor número 9 del mundo
Ganar el Mundial 2026 en Norteamérica, donde ya ha marcado seis goles y llevado a los Tres Leones a cuartos de final, afianzaría aún más su estatus.
Su último tanto llegó en la emocionante victoria 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. El excentral de los Tres Leones, Walker —en declaraciones a World Cup Betting—, respondió a GOAL sobre si se puede contener a Kane: «¡Hay que darle una patada porque él también te la va a dar!
Eso es lo que caracteriza a Harry: su juego integral. Aunque no marque, sigue siendo un rival complicado. Gente como él y [Alan] Shearer tienen más de una cuerda en su arco: son goleadores excepcionales y además aportan al juego.
«Hay jugadores como Ian Wright o Harry: si te relajas un segundo, quizá no brillen en el 92 o 93, pero su fe en marcar es inquebrantable. Harry lleva diez años demostrando que los escépticos se equivocan; es fantástico. Sin él, no sé dónde estaríamos.
«Ahora mismo, las dos puntas de lanza son, sin duda, [Jude] Bellingham y Harry. No es que nos hayan llevado a cuestas —el equipo rindió bien contra México—, pero hasta entonces lideraban la línea de ataque e impulsaban al grupo».
Sobre su condición de posible mejor ‘9’ del mundo, Walker añadió: «Es un futbolista fantástico. A veces, jugar en el extranjero te enseña cosas nuevas. Harry ahora aporta más movimiento y entiende mejor los peligros.
«Porque, obviamente, estuvo en el Tottenham durante tantos años y allí te impregnas de ese estilo del Tottenham. Bueno, creo que el Bayern le ha abierto una nueva perspectiva del fútbol. Y él lo plasma en el campo, por lo que ahora es probablemente el delantero centro más completo del mundo».
¿Quién más entra en la categoría de delanteros «imparables»?
Kane se muestra como un rival complicado para los mejores defensas del mundo. Al ser preguntado por los delanteros más temibles a los que se ha enfrentado, Walker, exjugador del Nottingham Forest y del Sheffield Wednesday, dijo: «Marco van Basten lo tenía todo: habilidad aterradora, buen ritmo de trabajo y medida de seis pies y dos pulgadas. Los Carecas de Brasil son un verdadero quebradero de cabeza.
Cualquiera puede ser un gran delantero centro si se le deja. Hay que imponerles tu autoridad. Pero hay unos cuantos que, dadas ciertas circunstancias en el partido, son imparables.
«[Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé y Kane son imparables en ciertas situaciones. Si pones a Harry en el área, no hay defensa que lo detenga. Con Mbappé pasa lo mismo, y Haaland es igual de especial».
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Kane vs. Haaland: Inglaterra lista para enfrentar a Noruega en el Mundial
Kane, Haaland y Mbappé luchan por la gloria mundialista en Norteamérica. Dos de ellos se verán las caras en cuartos, mientras Inglaterra prepara su duelo contra Noruega el sábado en Miami.
Los Tres Leones confiarán en su capitán, con la ayuda del «galáctico» Bellingham, para liderar de nuevo. Thomas Tuchel y los suyos esperan que los noruegos no encuentren respuesta a las muchas preguntas que Kane plantea en el último tercio del campo.
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