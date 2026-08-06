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«Da vértigo»: Michael Owen insta al Liverpool a retirarse del fichaje del sustituto de Mohamed Salah por 145 millones de libras esterlinas
Advierten al Liverpool sobre la tasación de Barcola
Owen cree que el PSG podría obligar al Liverpool a pagar una tarifa de traspaso desorbitada por Barcola. El Liverpool está buscando activamente un nuevo extremo antes del cierre del mercado de fichajes tras la marcha de Salah al Trabzonspor como agente libre. La repentina salida del egipcio ha dejado al Liverpool buscando a la desesperada cómo cubrir un enorme vacío en su línea ofensiva.
Aunque jugadores como Yan Diomande e Ibrahim Mbaye han sido vinculados, el francés de 23 años Barcola se ha convertido en la prioridad del Liverpool. Sin embargo, el precio de 145 millones de libras fijado por el PSG amenaza con frenar cualquier posible operación.
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Owen califica de desorbitado el precio de 145 millones de libras esterlinas
En declaraciones al ECHO, Owen expresó una profunda sorpresa por las cifras de las que se está hablando por el delantero del PSG. Cree que los campeones de Francia se están aprovechando de la necesidad urgente del Liverpool de reemplazar a Salah.
"Eso suena desorbitado, ¿no? Para alguien que no ha demostrado nada en la Premier League", afirmó Owen. "Obviamente ha jugado al máximo nivel, pero, sí, en algún momento tienes que decir que no, ¿verdad? Si llega a 145 millones de libras, quiero decir, guau, eso hace llorar los ojos.
"Quiero decir, yo dije hace un par de meses, y así quedó registrado, que si yo fuera el Liverpool iría a intentar fichar a Jared Bowen, del West Ham, para reemplazar a Salah. Pensé que eso tenía mucho sentido.
"Pero, obviamente, eso ya no parece posible, así que van a tener que hacerlo. Y el problema es que todo el mundo sabe que estás desesperado por un jugador de primer nivel, así que vas a tener que pagar un dineral. Puede que sea justo lo que tengas que hacer. Pero suena desorbitado, ¿no? 145 millones de libras, esa es la cifra de la que estás hablando".
Sustituir a una leyenda del club en Anfield
Ocupar el lugar de Salah representa un reto enorme para el equipo de captación del club. A lo largo de nueve años en Merseyside, el jugador de 34 años marcó 257 goles y repartió 123 asistencias en 442 partidos. Su histórica contribución ayudó a asegurar dos títulos de la Premier League y una Champions League. Liverpool afronta ahora una inusual falta de opciones de élite en las bandas en comparación con etapas anteriores con Salah, Sadio Mane y Luis Diaz.
«Ya sabes, antes estaban Salah, Mane y Diaz», añadió Owen. «Durante años ha habido muchísimos grandes jugadores de banda [en Liverpool]. Y da la sensación de que ahora, por supuesto, en Liverpool hay escasez de ellos.
«Probablemente necesiten dos. Desde luego necesitan uno. Así que sí, quiero decir, probablemente sí necesiten invertir mucho en ese tipo de posición. Y él [Barcola] parece ser uno que está disponible, que tiene calidad. Y parece que cuando el río suena, agua lleva. Parece que estarían interesados, pero supongo que mucho dependerá del precio».
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Qué pasa ahora en la carrera por el fichaje
Con un movimiento por Bowen que ya no es posible, el Liverpool debe decidir si satisface las exigencias del PSG o gira hacia objetivos alternativos. El PSG tiene a Barcola bajo contrato hasta 2028, lo que le sitúa sin ninguna presión para rebajar su precio.
El Liverpool necesita al menos un jugador de banda de gran nivel antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano. Si el PSG se niega a ceder en el precio que pide, los responsables de Anfield se verán obligados a dar marcha atrás y perseguir otros objetivos para las bandas antes de la fecha límite.
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