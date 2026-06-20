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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«Da un poco de miedo»: de una pelea en el vestuario a ser pronto un club mundial por casi 60 millones de euros. El difícil camino de la gran sorpresa del Mundial

World Cup
FEATURES
Holanda vs Suecia
Holanda
C. Summerville
Manchester United
West Ham
Premier League

Crysencio Summerville no llegó directamente a la selección nacional. Sin embargo, en el Mundial puede convertirse en la revelación del torneo. Esto podría desencadenar un traspaso millonario.

Daniel Farke siempre lo supo. «Para Cry el cielo es el límite», declaró el técnico alemán del Leeds United en febrero de 2024 en Sky Sports sobre su entonces pupilo Crysencio Summerville.

Por entonces jugaba en Segunda; ahora, dos años y medio después, está llamado a ser una de las estrellas del Mundial 2026. Ya es la gran sorpresa de la favorita Holanda: el domingo, en el 2-2 ante Japón, apenas disputó su tercer partido internacional.

  • Por tercera vez, el seleccionador de la Oranje, Ronald Koeman, alineó de inicio al delantero del West Ham United. El extremo justificó esa confianza con un espectacular gol que puso el 2-1 provisional para la Elftal. Desde la banda derecha se deslizó hacia el centro, se perfiló y, con su pierna izquierda, colocó el balón con efecto perfecto en el segundo palo. Un toque estilo Arjen Robben en Dallas.

    «Admiraba mucho a Arjen Robben. Me fascinaba cómo recortaba hacia dentro y chutaba. Yo intento hacer lo mismo desde la izquierda», explicó Summerville a ESPN. Cuando Robben se retiró del Bayern en 2019, el joven belga daba sus primeros pasos como profesional y ya sufrió un pequeño revés.

    Nacido en Róterdam, se unió a las categorías inferiores del Feyenoord a los seis años. Desde niño se le consideró un gran talento: en 2018 marcó en la final del Europeo sub-17 ante Alemania y alzó el título con jugadores como Wouter Burger, los gemelos Timber, Ryan Gravenberch y Brian Brobbey.

    Sin embargo, unos meses después, el entonces joven de 17 años puso en riesgo su oportunidad de dar el salto al primer equipo del Feyenoord. Summerville, que jugaba en el filial sub-19, se peleó en el vestuario con Mats Knoester, del segundo equipo. El club lo sancionó y, poco después, lo cedió. En enero de 2019 el FC Dordrecht de Segunda División lo fichó; allí sumó cinco goles en 18 partidos y mostró su talento.

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    Un gran avance en el Mundial: Crysencio Summerville superó numerosos obstáculos.

    A pesar de su gran talento, Summerville no pudo quedarse en el Feyenoord. «Me dolió irme, el Feyenoord es el club de mi infancia. Quizás volvamos a estar juntos algún día; nunca digas nunca», recordó el internacional en una entrevista con De Telegraaf.

    En la 2019/20 fue cedido al ADO Den Haag de la Eredivisie. Con 18 años dejó los Países Bajos para fichar por el Leeds United de Inglaterra, aunque empezó en el filial sub-23.

    «Al principio lo pasé muy mal, porque me fui solo. Pero entonces hay que madurar rápido. Allí evolucioné mucho como futbolista y como persona», afirma Summerville, orgulloso en retrospectiva de su trayectoria, que no ha sido en absoluto lineal. Pasó dos años en el Leeds, casi siempre con el filial sub-23 y con pocos partidos en el primer equipo. Una escuela dura que marcó al ahora joven de 24 años.

    «Fue una gran aventura», contó a Voetbal International. «También daba miedo. Dejé mi familia, mis estudios y el barrio donde crecí, pero fue la decisión correcta».

    En su antebrazo izquierdo lleva dos tatuajes que resumen su ascenso: un león rugiente sobre un cachorro. «Simboliza de dónde vengo», explicó Summerville durante la preparación mundialista de Holanda. «Empecé como un niño; ahora soy el gran león que avanza indomable».

    Comparte esta afición por los leones con Memphis Depay, quien, a pesar de ser esperado en el once titular, solo jugó unos minutos ante Japón. Por ahora, Summerville parece indiscutible para Koeman. Jeremie Frimpong, héroe del título del Leverkusen, se quedó fuera tras un flojo curso en el Liverpool; para la banda derecha y la posición por delante del intocable lateral Denzel Dumfries, Summerville acabó imponiéndose a todos sus rivales.

  • Crysencio Summerville se ganó un puesto en el Mundial pese al descenso del West Ham.

    «El seleccionador debe ver primero a un jugador para comprobar si encaja en el equipo, tanto en estilo de juego como en el grupo. Así que fue una sorpresa. Creo que el cuerpo técnico ha visto algunos de mis partidos y conoce mis cualidades», declaró Summerville sobre su sorprendente convocatoria para el Mundial.

    Quizá habría jugado los amistosos de finales de marzo ante Noruega (2-1) y Ecuador (1-1). La leyenda del ataque Ruud van Nistelrooy, asistente de Koeman desde febrero, lo visitó en Inglaterra y vio un partido del West Ham. Sin embargo, a principios de marzo, poco antes de dichos partidos, sufrió una lesión en la pantorrilla que lo marginó.

    Por eso, la citación para el Mundial, que le cumplió un sueño de infancia, fue su primera con la absoluta: «Estaba en el sofá con mi familia cuando lo supe. Sentí una gran emoción, sobre todo tras una temporada con muchas lesiones», recordó.

    Tras brillar en el Leeds en la Premier 2022/23 y marcar 19 goles y nueve asistencias en 43 partidos de Championship la siguiente temporada, Summerville estaba listo para avanzar. Sin lograr el ascenso con el Leeds, partió en verano de 2024. Su traspaso al West Ham, por casi 30 millones de euros, reforzó las arcas del Leeds de Farke. Deportivamente, el técnico alemán lamentó su salida.

    En sus primeros 19 partidos con los londinenses apenas marcó un gol y dio una asistencia, y se perdió toda la segunda vuelta por una lesión en el muslo. La lesión se prolongó hasta 2025, manteniéndolo inactivo de enero a agosto.

    A pesar de nuevas molestias, desde principios de 2026 muestra una clara mejoría y se convirtió en pieza clave del West Ham, que finalmente descendió. Sus actuaciones entre enero y marzo lo devolvieron al radar de la selección.

    Poco después de asimilar el descenso, debutó con la Oranje en la derrota 0-1 ante Argelia. En su segundo partido dio su primera asistencia en la victoria 2-1 sobre Uzbekistán, y en el tercero, el debut mundialista contra Japón, marcó su primer gol. Este sábado, en el clave duelo contra Suecia, Koeman podría volver a alinearlo desde el inicio.

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    ¿Fichará el Manchester United a Crysencio Summerville por unos 60 millones de euros?

    Más allá de la euforia del Mundial, el verano de Summerville se perfila clave. Tras el descenso del West Ham, se da por probable su traspaso, aunque su contrato vence en 2029. La cita mundialista le sirve de escaparate ante clubes de renombre.

    Su destino soñado es el FC Barcelona, donde juega Raphinha, uno de sus ídolos. Se inspiró en él durante sus dos primeros años en el Leeds United. «De él aprendí a trabajar duro, también fuera del campo», recuerda.

    Koeman valora, además de sus cualidades ofensivas, su esfuerzo en defensa. El debutante en el Mundial intercepta muchos balones, es fuerte en los duelos y no le pesa ningún trabajo. Cualidades que tuvo que adquirir rápidamente en la Premier League y que refuerzan su confianza. Al preguntarle si le costaba adaptarse entre los muchos jugadores de élite de la selección, respondió con convicción: «Juego cada semana en la Premier League, donde están los mejores del mundo. Muchos de los que están aquí también juegan allí. No sé a qué se refiere».

    Todo indica que la próxima temporada seguirá en la Premier; especialmente el Manchester United, tercero y clasificado para la Champions, sigue su pista. Los Red Devils deberían pagar unos 58 millones de euros por su traspaso. Así, la progresión de Summerville no se detendría.

  • Crysencio Summerville: sus partidos como profesional


    Club

    Partidos disputados

    Goles

    Leeds United

    89

    25

    West Ham United

    56

    8

    ADO La Haya

    22

    2

    FC Dordrecht

    18

    5


World Cup
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SWE