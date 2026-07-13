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¡Da igual! La rivalidad entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel es una tormenta en un vaso de agua para Inglaterra en el Mundial 2026, pese a sus antecedentes
Tuchel es exigente, pero quiere un buen ambiente en la plantilla.
No hay indicios de que eso ocurra. El espíritu forjado por Sir Gareth Southgate —que llevó al equipo a dos finales consecutivas de la Eurocopa y le valió el título de caballero— se mantiene y perfecciona con el nuevo cuerpo técnico.
Tuchel, exentrenador del Chelsea, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, es exigente y muestra dos caras: la pública y la privada. No complacerá egos ni tolerará divisiones, pero busca fomentar la confianza y la positividad.
Aún no ha mostrado el fútbol fluido prometido, pero su palmarés habla por sí mismo. Tras una clasificación mundialista impecable, Inglaterra está en otra semifinal y a solo dos partidos de su primer título en 60 años.
- (C)Getty Images
Declaraciones de Tuchel y Bellingham tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega.
Tuchel no quedó impresionado por el nivel de juego al vencer a Noruega en un agotador partido de cuartos de final bajo un calor sofocante en el Hard Rock Stadium de Miami. El alemán elogió el «esfuerzo», pero consideró que su equipo había jugado de forma «descuidada».
Bellingham respondió: «Ha sido un partido duro; mi agradecimiento es para los jugadores que lo han dado todo».
Y añadió: «Quizá él no sepa lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa o Alexander Sorloth. No es un equipo fácil de batir».
Las declaraciones postpartido reavivaron el debate, pues Tuchel ya había cuestionado la actitud del jugador sobre el césped y su papel como «galáctico» del Real Madrid.
Bellingham ha brillado en la fase final del Mundial, con seis goles y un liderazgo claro. ¿Debe extraerse alguna conclusión de estas pullas lanzadas en plena batalla?
Bellingham contra Tuchel: por qué ambos tenían razón en sus valoraciones
El exdefensa de los «Three Lions» Pallister —en declaraciones a GOAL por cortesía de NetBet Sport— afirmó: «Ningún aficionado inglés diría que jugamos bien ante Noruega. Es obvio.
«No creo que fuera un gran partido. Ambos equipos sufrieron con el calor. La gente debe entender lo duro que es. Y comprendo a Jude: estuve de vacaciones con 35 grados y ni siquiera podía tomar el sol; ¡me pasé todo el tiempo en la piscina!
Estaban jugando con temperaturas cercanas a los 40 grados. Yo viví algo similar en Tailandia: es horrible, no hay aire. Corres un poco y te sientes agotado. Sé que ambos equipos sufren lo mismo, pero eso afecta al partido y al rendimiento. Varios jugadores ya lo han reconocido.
Tuchel tiene razón: no jugamos bien, y Jude también. Hay que entender cómo fue ese partido. Es muy difícil rendir al máximo cuando solo quieres respirar. No le daría demasiada importancia.
Hay historia entre ambos: Tuchel lo dejó fuera en varias ocasiones, y durante un tiempo eso fue lo mejor para Jude y para Inglaterra.
«Él es el seleccionador, es el jefe; y la verdad es que no te apetece enfrentarte a él. Creo que hizo lo correcto en esa primera etapa de su relación con Jude. Ahora estamos viendo lo mejor de él.
«Es uno de los mejores del Mundial. Ha sido inmenso con Inglaterra: ha marcado goles, mostrado su talento mundial y tiene el hambre y el deseo de llevar al equipo a una posible victoria.
Ojalá sea solo una tormenta en un vaso de agua. Jude quiere seguir haciendo historia con Inglaterra y, contra Argentina, seguro que volverá a brillar.
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Mundial 2026: Inglaterra se mide a Argentina en semifinales.
Bellingham devolvió la ventaja a Inglaterra tras desperdiciar una ventaja ante Croacia. Luego rompió el empate contra Panamá y marcó un doblete en el épico 0-3 ante México en el Azteca.
Repitió doblete ante Noruega, cuando el equipo de Tuchel remontó un gol en contra, y celebró de forma emblemática el tanto de la victoria en la prórroga. Ahora los Tres Leones se preparan para enfrentar a Lionel Messi y a la campeona Argentina el miércoles en Atlanta.
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