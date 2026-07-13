Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jude Bellingham Thomas Tuchel England GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«Da igual»: la relación de amor-odio entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel no afecta a Inglaterra… por ahora

Analysis
Inglaterra
J. Bellingham
T. Tuchel
World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Al ver de nuevo el vídeo, se aprecia cómo Jude Bellingham prepara su respuesta mientras el entrevistador formula la pregunta. Al jugador del Real Madrid le acaban de decir que su entrenador, Thomas Tuchel, estaba «decepcionado» con Inglaterra tras ganar 2-1 a Noruega en Miami. Su respuesta, perfecta para un meme: «Da igual».

Y así, sin más, se reavivó la relación de amor-odio entre el entrenador y su estrella. Ahora se interpretan, reinterpretan y analizan en exceso sus declaraciones. A Tuchel le bombardean constantemente con preguntas sobre lo que dice Jude, por qué lo ha dicho y qué significa eso para su equipo.

«¿Has oído esas declaraciones, Thomas?»

«¿De verdad te gusta este equipo, Thomas?»

«¡Enhorabuena por la victoria, Thomas, pero creemos que tu jugador más influyente te odia!»

Vale, la última pregunta tiene un toque de hipérbole. Pero la cuestión sigue siendo la misma: Tuchel y Bellingham están enzarzados en una disputa pública. Tuchel critica al equipo por su mal rendimiento. Bellingham lo defiende. Tuchel insinúa con tacto que Bellingham no siempre es un jugador de equipo. Bellingham se echa el equipo a la espalda, marca dos goles y contempla un mar de camisetas blancas que le ovacionan al final del partido.

Es una situación complicada, pero que Tuchel y Bellingham se caigan bien es irrelevante. Se provocan, pero funciona.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel provoca al oso

    El término «negging» lo acuñó el «artista del ligue» canadiense Erik von Markovik en 2007. Lo describió en su «manifiesto para tíos» «The Mystery Method: How to get beautiful women into bed» (El método Mystery: cómo llevarte a la cama a mujeres guapas).

    «Un “neg” no es un insulto, sino un juicio de valor social negativo que se transmite de forma implícita. Es lo mismo que si sacaras un pañuelo y te sonaras la nariz. No hay nada insultante en sonarse la nariz. No la has rechazado, pero ella notará que no intentas impresionarla. Eso despierta su curiosidad y te convierte en un reto», escribió (su última publicación es un libro electrónico sobre su relación con una novia de IA).

    Tuchel no busca llevarse a Bellingham a la cama, pero lo está “negging” a la perfección: provoca su ego, lo desafía y le recuerda que, en última instancia, él tiene el control.

    Nada de lo que Tuchel dice sobre Bellingham estos días es falso: atribuye su éxito en el Mundial a su «compromiso» y a su capacidad para «ser un jugador de equipo». El sábado lo llamó «de talla mundial», pero añadió que «no hay nada más que decir». Incluso, hasta el mismo partido inaugural de Inglaterra, sugirió que Morgan Rogers podría ser titular en su lugar.

    Tuchel ha construido, con maestría, una narrativa que integra a Bellingham en el grupo, no como una superestrella. Rara vez lo menciona en solitario. En la rueda de prensa del sábado, apenas comentó que su estrella jugó de «diez por la derecha» y luego habló de Rogers.

    «Morgan ha trabajado mucho para adaptarse a una posición que no es la suya y ha hecho un partido excelente», añadió.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Sacar lo mejor de ambas partes

    Hasta ahora, Bellingham ha respondido con calma y goles: seis en este Mundial, dos de ellos en la fase eliminatoria. ¿El único más joven que lo logró? Pelé, en 1958 con 17 años (¡una pena que nunca llegara a ser gran cosa!).

    Y eso es precisamente el punto. El drama entretiene. Las pullas sarcásticas generan contenidos con millones de visualizaciones (un vídeo de Bellingham comentando las palabras de Tuchel roza los 20 millones en la cuenta oficial de X de «Match of the Day»).

    Además, esta tensión saca lo mejor de ambos. Bellingham crece como jugador y Tuchel, al priorizar el equipo sobre su estrella, podría mejorar como entrenador.

    Gary Neville, quien pasó toda su carrera con Sir Alex Ferguson y sabe de gestión, lo resumió: «Me gustó mucho [la entrevista de Bellingham]. Jude ha hablado tras cada partido del torneo. Incluso después del empate con Ghana, cuando Inglaterra no brilló y llovían críticas, respondió.

    «Creo que solo hay unos pocos jugadores capaces de dar entrevistas como esa, de responderle un poco al entrenador. Él es uno de ellos».

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Respuesta a las críticas

    No es nuevo: Bellingham y Tuchel llevan casi un año así. El inglés sufrió en el Real Madrid, nunca recuperó su nivel tras la operación de hombro y Rogers le reemplazó con éxito. Marcó 14 goles y dio 11 asistencias en la victoria del Aston Villa en la Europa League, lo que le valió constantes elogios de su entrenador.

    Mientras tanto, Tuchel criticó con dureza a Bellingham, llegando a calificar su actitud en el campo de «repulsiva». Esa declaración alimentó las especulaciones sobre una posible suplencia del inglés con la selección.

    Varios comentaristas, como Alan Shearer y Jamie Carragher, pidieron dejarlo fuera del once. Un periódico llegó a sugerir que se quedara en casa para no afectar la armonía del grupo. Aunque Ian Wright defendió su inclusión, la opinión pública apoyaba a Rogers.

    Sin embargo, Tuchel también allanó el camino para su regreso. La llamada de Jordan Henderson, a quien Bellingham admira, sugirió que podría manejarse su temperamento.

    Los resultados le dieron la razón: Bellingham marcó el gol decisivo ante Croacia y sumó otros cinco en los siguientes partidos. Ha intervenido en siete de los once tantos de Inglaterra y se ha convertido en la gran estrella del Mundial.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Jude Bellingham England yellow card 2024Getty

    ¿El punto de ebullición?

    Sin embargo, exigir tanto a Bellingham conlleva un riesgo: tiene carácter. Posee el ego que la mayoría de las estrellas necesitan. Se cree superior y sabe lo bueno que es.

    A veces eso le hace perder los estribos: mandó al árbitro «a la mierda» y vio la roja con el Real Madrid, pateó una nevera en un amistoso contra Senegal y hizo un gesto obsceno al banquillo de Eslovaquia tras marcar en el 95’ de la Euro 2024.

    Son actos inmaduros que se pueden criticar. Bellingham lo sabe.

    «A veces me merezco que se digan cosas malas de mí. Sé que forma parte de ser futbolista, no le guardo rencor a nadie que hable mal de mí», declaró tras la victoria contra Croacia.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Yo también tengo mis exigencias»

    El sábado fue un ejemplo claro de la armonía entre jugador y superestrella.

    Curiosamente, ambas partes merecen reconocimiento. Tuchel se mantuvo firme y, sin disculparse, afirmó que Inglaterra no había jugado bien en la victoria.

    «Estoy orgulloso y contento», afirmó Tuchel. «Pero también soy entrenador y tengo mis exigencias».

    Bellingham, por su parte, sugirió que su entrenador no entendía las exigencias que imponían las condiciones.

    «Quizá no sepa lo que es jugar en esas condiciones», dijo Bellingham. «Hemos intentado crear un ambiente positivo y debemos mantenerlo para las semifinales. No tengo palabras para elogiar a los chicos. No se gana siempre con mil pases; a veces hay que imponerse».

    Además, Bellingham aguantó 210 minutos con una tarjeta amarilla: si lo hubieran amonestado contra México o Noruega, se habría perdido el siguiente partido. Tuchel lo sustituyó en los últimos 10 minutos de la prórroga para evitar riesgos.

    Podría haberse quejado, pero salió trotando, lanzó besos al público, estrechó la mano de Tuchel y observó desde el banquillo. El técnico también lo hizo bien: más de 200 minutos clave en dos eliminatorias, dos victorias y ninguna suspensión. Todos —más o menos— se van contentos.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Argentina, y cómo librarse de algunos fantasmas

    Ahora toca Argentina, donde esta relación se pondrá a prueba.

    La Albiceleste, irónicamente, vive un momento similar al de Inglaterra: no juega bien y está por debajo de las expectativas de afición y seleccionador. Messi aporta goles y asistencias, y Julián Álvarez por fin rindió en Kansas City; aún así, los campeones sufren.

    Sin embargo, es un equipo aguerrido que le complicará la vida a Bellingham. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Lisandro Martínez disfrutan del juego sucio. Probablemente Argentina no quiera que sea un partido normal.

    Darán patadas, empujarán y ralentizarán el partido. Será difícil coger impulso. Para Bellingham también puede ser un partido emocional: ya se midió a varios de estos rivales en La Liga y en la Champions, pero las semifinales del Mundial desatan una presión única, como recordó la roja a David Beckham en 1998.

    Tuchel, que ya encontró la fórmula, seguirá con sus provocaciones. Demasiado afecto hacia Bellingham y quizá no sea fácil controlarlo; demasiadas críticas y la cosa podría salir mal. El propio Bellingham deberá poner de su parte.

    Si Inglaterra lo hace bien, la palabra «da igual» nunca sonará tan bien.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG