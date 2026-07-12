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«Da igual»: Jude Bellingham discrepa del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tras su valoración «poco rigurosa» de la victoria de los Tres Leones ante Noruega en los cuartos de final del Mundial
Bellingham hace caso omiso de las críticas a Tuchel
El héroe de Inglaterra ignoró los comentarios de Tuchel, quien calificó la actuación del equipo en los cuartos de final contra Noruega de «descuidada». La superestrella del Real Madrid, autor de los dos goles en la victoria 2-1 en la prórroga, respondió con desdén tras conocer por ITV Sport la valoración de su entrenador: «Sí, bueno, da igual. Ha sido un partido duro, así que mi reconocimiento y agradecimiento son para los jugadores que lo han dado todo».
Después, sugirió que Tuchel quizá no valoraba el esfuerzo físico y añadió: «Quizá no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No es un equipo fácil».
- AFP
El veredicto «descuidado» del entrenador
Tuchel fue directo en su análisis tras el partido, pese a que los Tres Leones avanzaron a semifinales. Reconoció el espíritu del equipo, pero afirmó que Inglaterra había tenido «suerte» y criticó el nivel técnico. «No estoy del todo satisfecho con cómo jugamos, y mantengo mi opinión», declaró Tuchel a los periodistas. «Creo que podemos jugar más rápido y con más precisión. Hemos cometido demasiados errores no forzados y fallos técnicos que nos han hecho perder confianza».
Aun así, el exentrenador del Chelsea aclaró que no hay fisuras en la plantilla de cara a la semifinal contra Argentina y reafirmó su cariño por el grupo. «Hay muchas cosas que podemos hacer mejor, pero no hay ninguna desconexión entre mí y mi equipo, ni siquiera un uno por ciento», añadió. «Estoy lleno de amor y completamente enamorado de mis jugadores, de mi equipo y de su forma de jugar».
Los Miami Heat y la prueba noruega
El partido fue intenso y varios jugadores sufrieron, incluido Declan Rice, mermado por una enfermedad previa. Noruega sorprendió cuando un centro-disparo de Andreas Schjelderup superó a Jordan Pickford. Inglaterra, bajo la humedad de Florida, igualó justo antes del descanso gracias a una jugada de Bellingham asistido por Anthony Gordon.
Bellingham defendió que ganar «a la fuerza» es clave para triunfar en un torneo, más allá de la estética. «Hemos intentado crear un ambiente positivo y debemos mantenerlo de cara a las semifinales», declaró el jugador de 23 años en la zona mixta. «No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos. No se gana siempre con el balón y mil pases; a veces hay que imponerse con fuerza».
- Getty Images
Bellingham, a la caza de la Bota de Oro
Con su doblete ante Noruega, Bellingham llegó a seis goles en el torneo y empató a Harry Kane. Solo está a dos tantos de los líderes, Mbappé y Messi, cuando la competición entra en su recta final. El centrocampista se ha erigido en el eje del ataque inglés tras su anterior doblete en octavos contra México.
Ahora Inglaterra se enfoca en la semifinal del miércoles ante la campeona Argentina. Es su primera semifinal desde 2018, y Tuchel confía en que su equipo recupere la puntería que, a su juicio, faltó en Miami.
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