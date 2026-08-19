Según BBC Sport, el Inter de Milán está muy cerca de cerrar un acuerdo de 30 millones de libras por Jones. El gigante italiano lleva tiempo siguiendo al jugador de 25 años y parece haber logrado un avance decisivo en las negociaciones. Aunque ambos clubes todavía están perfilando los detalles finales del traspaso, en Italia crece la confianza en que la operación se cerrará en breve.

El Inter ha sido persistente en su intento, después de que la cúpula de Anfield rechazara anteriormente sus acercamientos. En junio, el Liverpool rechazó una oferta verbal de 21,7 millones de libras del campeón italiano, el Inter, y valoraba al jugador de 25 años, al que le queda un año de contrato, en unos 35 millones de libras. Sin embargo, la diferencia en la valoración se ha reducido de forma significativa en las últimas semanas de conversaciones.