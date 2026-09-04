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¿Cumplirá Lionel Messi su contrato con el Inter Miami hasta 2028? Una exestrella de la MLS hace una predicción sobre el futuro del GOAT argentino
Leagues Cup, MLS Cup y MVP para Messi
Messi puso rumbo a Estados Unidos en 2023 en busca del sueño americano. La leyenda del Manchester United y de Inglaterra Sir David Beckham, en su papel de copropietario del Inter Miami, ayudó a hacer posible ese movimiento.
El icono del Barcelona ha tenido un impacto impresionante en el sur de Florida, ayudando a las Garzas a conquistar la Leagues Cup y la MLS Cup. También ha ganado un par de premios MVP y ha atraído a apasionados aficionados a recintos con entradas agotadas por todo Estados Unidos.
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Messi se retiró del fútbol internacional con Argentina
El Inter Miami pudo ampliar el acuerdo inicial que Messi firmó al cruzar el Atlántico, pero se ha cuestionado si dichos términos llegarán a cumplirse. El propio jugador ha dejado entrever que el adiós definitivo del dueño de unas botas que batieron récords podría no estar demasiado lejos.
El jugador con más títulos de la historia ha puesto fin a su carrera de 207 partidos con Argentina, como campeón del mundo y tres veces finalista, mientras el foco individual se estrecha ahora sobre los asuntos de club. Sigue rindiendo con el Inter Miami, con cuatro goles en una reciente victoria por 7-1 sobre el Montreal.
Sus amigos cercanos Luis Suárez y Rodrigo De Paul siguen a su lado, mientras que también se ha hablado de que su excompañero en el Barça Neymar se marche al Estado del Sol y reconstruya la legendaria delantera ‘MSN’.
¿Cumplirá Messi su contrato con el Inter Miami hasta 2028?
Con Messi aparentemente satisfecho por ahora, ¿debería esperarse que siga jugando al menos un par de años más? Cuando le preguntaron a Hislop si cree que se respetarán esas lucrativas condiciones, el exguardameta del FC Dallas, hablando en asociación con los mejores casinos online de Canadá, dijo a GOAL: «Sí. Una de las razones es que estuvo en primera línea de toda la planificación, de todo lo relacionado con la inauguración del nuevo estadio y lo que está por venir. Creo que como mínimo llegará hasta ahí. Probablemente después asuma algún tipo de papel como embajador, así que seguirá estando presente en Miami, aunque sea solo para aparecer en los partidos cada día.
»Pero como jugador, mientras se mantenga en forma, espero que llegue hasta ese punto. Entiendo su decisión de retirarse del fútbol internacional. Las exigencias del fútbol de liga y del fútbol internacional son muchas. Incluso para alguien que tiene 38 o 39 años, dado que has ganado tanto como Lionel Messi, todo gira en torno al Mundial. No espero verle jugando el Mundial dentro de cuatro años.
»¿Qué más le queda realmente por perseguir en el fútbol internacional? Probablemente, como resultado, dejar el fútbol internacional beneficia a su fútbol de clubes y alarga su carrera en ese sentido.
»Volviendo a tu pregunta inicial, sí, creo absolutamente que seguirá en Miami al menos en 2028. Cuánto más continúe a partir de ahí depende enteramente de él. Pero en 2028 espero verle con la camiseta de Miami».
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Messi, clave para la marca de Inter Miami y la MLS
Messi afirmó recientemente en una emotiva publicación en redes sociales, tras la muerte de su padre: «No sé qué voy a hacer sin ti, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo durante mucho más tiempo».
El Inter Miami está, como es lógico, deseando asegurarse de que el mayor reclamo mediático del fútbol estadounidense siga vinculado al club en el futuro próximo, mientras que la MLS, como institución, es plenamente consciente de que necesita al mágico número 10 para seguir promocionando su marca en todo el mundo.
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