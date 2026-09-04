¿Cumplirá Lionel Messi su contrato con el Inter Miami hasta 2028? Una exestrella de la MLS hace una predicción sobre el futuro del GOAT argentino

Con Messi aparentemente satisfecho por ahora, ¿debería esperarse que siga jugando al menos un par de años más? Cuando le preguntaron a Hislop si cree que se respetarán esas lucrativas condiciones, el exguardameta del FC Dallas, hablando en asociación con los mejores casinos online de Canadá, dijo a GOAL: «Sí. Una de las razones es que estuvo en primera línea de toda la planificación, de todo lo relacionado con la inauguración del nuevo estadio y lo que está por venir. Creo que como mínimo llegará hasta ahí. Probablemente después asuma algún tipo de papel como embajador, así que seguirá estando presente en Miami, aunque sea solo para aparecer en los partidos cada día.

»Pero como jugador, mientras se mantenga en forma, espero que llegue hasta ese punto. Entiendo su decisión de retirarse del fútbol internacional. Las exigencias del fútbol de liga y del fútbol internacional son muchas. Incluso para alguien que tiene 38 o 39 años, dado que has ganado tanto como Lionel Messi, todo gira en torno al Mundial. No espero verle jugando el Mundial dentro de cuatro años.

»¿Qué más le queda realmente por perseguir en el fútbol internacional? Probablemente, como resultado, dejar el fútbol internacional beneficia a su fútbol de clubes y alarga su carrera en ese sentido.

»Volviendo a tu pregunta inicial, sí, creo absolutamente que seguirá en Miami al menos en 2028. Cuánto más continúe a partir de ahí depende enteramente de él. Pero en 2028 espero verle con la camiseta de Miami».