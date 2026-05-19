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¡Cuidado, Ryan Reynolds! Se desvela el debut cinematográfico de Erling Haaland: el delantero del Manchester City ha conseguido el papel perfecto
La convocatoria de casting definitiva
Haaland, la máquina goleadora del Manchester City, lleva su talento a Hollywood. El futbolista noruego debutará en el cine con «ViQueens», película de animación de Harald Zwart.
El jugador de 25 años prestará su voz a un personaje vikingo que también se llama Haaland. La película es una comedia de aventuras animada ambientada en un «mundo de intrépidas guerreras, fiordos helados y la mitología de la Ruta de la Seda».
Con sus 1,96 m de altura y su largo cabello rubio, el futbolista suele ser comparado con un guerrero nórdico, por lo que este salto a «ViQueens» resulta un paso natural para su marca global.
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Un auténtico icono vikingo
El director Harald Zwart, conocido por «The Karate Kid» y «The Mortal Instruments», se mostró satisfecho por incorporar al delantero más temido de la Premier League. «Como narrador noruego que crea una aventura vikinga para un público internacional, que Haaland se una a ViQueens me parece increíblemente emocionante», declaró Zwart a The Hollywood Reporter.
Añadió: «Erling se ha convertido en un icono vikingo mundial: poderoso, intrépido y profundamente noruego. Su participación aporta una energía y autenticidad que encajan a la perfección con la historia».
Un reparto vocal repleto de estrellas
Haaland no será el único nombre destacado del reparto, ya que se une a un elenco formado por grandes estrellas del mundo de la música y la interpretación. La cantante británica de pop Rita Ora y la actriz Ella Purnell encabezan el proyecto en los papeles de Hedvig e Ingrid, dos chicas rebeldes que viajan de Noruega a China.
Completan el reparto Steve Speirs como el rey Erik, Anton Lesser como su hermano Lars y el cómico Alan Carr como el escriba real, el Bardo.
Solveig Langeland, directora general de Sola Media, afirma que la presencia de Haaland elevará el perfil de la película: «Erling Haaland trasciende el deporte: es una figura cultural mundial. Su participación añade emoción a una historia que ya mezcla aventura, humor y una narración emotiva, y creemos que conectará con el público global».
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El salto a Hollywood
Haaland sigue los pasos de iconos del fútbol que han saltado al cine: «ViQueens» marca su entrada oficial en el entretenimiento para la «Cyborg». Producida por Karve Animation, la cinta aún está en fase de producción y se prevé que se estrene a finales de 2026. Con más de 40 millones de seguidores en Instagram y una proyección global que compite con la élite de Hollywood, su llegada al cine confirma su gran atractivo comercial.
Su impacto en el campo es legendario: marcó 36 goles en su temporada de debut 2022-23 con el Manchester City, récord de la Premier League.
También es el jugador que más rápido llegó a los 100 goles: solo le bastaron 105 partidos.