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¡Cuidado, Michael Carrick! Wayne Rooney advierte al técnico del Manchester United de un inminente «estallido» de Bruno Fernandes mientras persisten los problemas
Crece la frustración en Old Trafford
El pésimo inicio de temporada del Manchester United en la Premier League tocó fondo ante el Tottenham Hotspur. Pese a adelantarse con un gol de Bryan Mbeumo y quedarse en superioridad numérica cuando el Tottenham se quedó con diez jugadores, el equipo de Carrick volvió a venirse abajo. Un gol tardío de Dominic Solanke rescató un empate para los visitantes y dejó al Manchester United con una sola victoria en sus seis primeros partidos de liga.
El resultado afectó visiblemente a Fernandes. El recientemente elegido mejor jugador del año por la PFA terminó el partido aislado y exasperado, reflejo de la creciente tensión en la plantilla mientras el equipo sigue sin encontrar impulso en este inicio de temporada.
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Señales de alarma para Carrick
En declaraciones a United Stand, Rooney expresó su profunda preocupación por el estado de ánimo actual del centrocampista portugués. El exdelantero del United cree que la presión constante sobre el capitán está creando una situación muy volátil.
«Está harto. Sinceramente, creo que tiene cara de pensar: “Ah, otra vez lo mismo”», afirmó Rooney. «Siempre pasa lo mismo. Aunque recibe reconocimiento individual por sus actuaciones, sus asistencias y por llevar al equipo a cuestas, llega un momento en que alguien tiene que apartarlo de ese papel».
Rooney subrayó que Fernandes no dudará en expresar su malestar ante la directiva si la mala racha continúa. «Uno no puede apartarse por sí solo, pero necesita que lo aparten de ese papel para poder respirar de nuevo, porque creo que ya se ve cómo se va acumulando todo. Si esto sigue así, va a estallar», añadió. «No tiene miedo de salir a expresar su opinión, así que acabará estallando si las cosas siguen como hasta ahora».
Hace falta un replanteamiento táctico en el centro del campo
Para evitar un derrumbe total, Rooney ha instado a Carrick a replantear su enfoque táctico y reforzar un centro del campo vulnerable. Ha sugerido retrasar la posición de Fernandes o dejarlo fuera del equipo para aportar la solidez defensiva que tanto necesita.
«Creo que, tanto si lo retrasas como si lo sacas del equipo, estás diciendo que vamos a renovar un poco el equipo y a ser más sólidos en el centro del campo. Hay que conseguir resultados como sea y decir: “De acuerdo, vamos a replegarnos un poco”», continuó Rooney.
«[Youri] Tielemans puede jugar en esa posición, en una más ofensiva, pero para mí ahora mismo hacen falta tres jugadores en el centro del campo porque corren más que nosotros, nos superan en el juego y, de repente, tienes a Mainoo y a Tielemans, que no son los más rápidos ni los que más movilidad tienen para cubrir toda la anchura del campo, así que necesitan ayuda en esa zona», señaló.
«También puedes poner ahí a [Carlos] Baleba y decir que Mainoo también aporta en ataque. Lo que necesitan es un poco más de seguridad para ayudar a los cuatro defensas. Primero hay que ser sólidos y después intentar ganar el partido».
- Getty Images Sport
Se avecinan pruebas cruciales
Carrick ya está sometido a un intenso escrutinio y el calendario no le da tregua. El Manchester United debe prepararse para dos partidos exigentes, ante el Leeds United y el Atlético de Madrid, que se disputarán muy pronto.
Estos próximos encuentros podrían ser decisivos para Carrick. Si el entrenador no encuentra pronto una solución táctica a sus problemas en el centro del campo, se arriesga a dejarse más puntos y a sufrir un enfrentamiento público perjudicial con su jugador más influyente.
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